Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe messo nel mirino Adrián Bernabé, centrocampista spagnolo classe 2001 in forza al Parma. La notizia è stata rilanciata su X dal giornalista Mirko Di Natale, che nello specifico ha scritto: “La Juve segue ancora Adrián Bernabé. È un giocatore che piace per duttilità e qualità, ora sta trovando anche continuità in zona gol".

Un’indiscrezione che, se confermata, andrebbe a rafforzare le voci di un possibile intervento della dirigenza bianconera nel mercato di gennaio, con l’obiettivo dichiarato di rinforzare il centrocampo, attualmente considerato il reparto meno folto della rosa allenata da Luciano Spalletti.

Talento e classe per un mediano che incanta il pallone con il suo mancino

Bernabé, protagonista ieri di un grande gol contro il Milan che ha permesso al Parma di acciuffare un prezioso 2-2 contro gli uomini di Massimiliano Allegri, si sta confermando come uno dei talenti più interessanti della Serie A. Poliedrico e ricco di tecnica, il centrocampista catalano unisce visione di gioco e capacità di inserimento, caratteristiche sempre più rare e ricercate nel calcio moderno.

Pur non facendo dell’imponenza fisica il suo punto di forza — il giocatore è alto 1,74 m — Bernabé compensa con un mancino elegante e una spiccata intelligenza tattica. La sua crescita sotto la guida di Cuesta ha attirato l’attenzione di diversi club, ma la Juventus sembrerebbe in prima fila.

Un acquisto non semplice che potrebbe però colmare le mancanze dei bianconeri

Il calciatore è legato al Parma con un contratto fino al 2027 e, secondo quanto trapela, la società emiliana sarebbe disposta a valutare una sua cessione solo davanti a un’offerta importante, vicina ai 20 milioni di euro.

Se la trattativa dovesse prendere corpo, Bernabé potrebbe rappresentare per la Vecchia Signora non solo un rinforzo immediato ma anche un investimento per il futuro, in linea con la nuova strategia del club torinese orientata verso giocatori giovani, tecnici e con margini di crescita.

Juve, alternative più fisiche per Spalletti

Oltre a Bernabé, la Juventus starebbe valutando anche altri calciatori per il mercato di gennaio e con caratteristiche fisiche totalmente diverse da quelle dello spagnolo in forza al Parma.

Sfumato quindi quello che sembrava essere il primo obiettivo di Comolli, Sergej Milinkovic-Savic, ora gli occhi del direttore generale francese potrebbero posarsi su Franck Kessié, mediano ex Milan che dalle ultime di mercato avrebbe la seria intenzione di lasciare con sei mesi di anticipo l'Al-Ahli per tornare nel calcio europeo.