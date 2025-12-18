Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Marcello Chirico, l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram avrebbe il desiderio di lasciare la formazione nerazzurra per raggiungere il fratello minore Khephren alla Juventus.

Le parole di Chirico

Il giornalista Marcello Chirico ha rivelato su Youtube un'indiscrezione di calciomercato dal peso specifico non indifferente: "Un giocatore che se ne vuole andare dall'Inter è Marcus Thuram: sul francese non c'è più la clausola rescissoria da 85 milioni di euro, è scaduta l'anno scorso, quindi adesso l'attaccante si può prendere per 45/50 milioni di euro.

Da quello che so io inoltre, a Marcus Thuram piacerebbe tanto raggiungere suo fratello alla Juventus. I bianconeri, dal canto loro, potrebbero provare a fare uno scambio: non metto in mezzo a questo discorso Vlahovic, che probabilmente se ne andrà al Milan a fine stagione, ma magari con David si può pensare di fare qualcosa. D'altronde Marotta aveva già cercato il canadese nella scorsa estate".

Ancora Chirico ha aggiunto: "La famiglia Thuram vorrebbe la reunion dei due fratelli sotto i colori bianconeri. Il primo fautore di questo sarebbe ovviamente Khephren ma subito dopo c'è Lilian, padre dei due e sostenitore della Juventus. In merito a questo ricordo simpaticamente quando proprio Marcus festeggiava lo scudetto dell'Inter e il papà gli tirava amorevolmente degli scappellotti quando c'erano i cori contro la vecchia signora.

Questo però un discorso futuribile e quindi da poter prendere eventualmente in considerazione la prossima estate".

Il giornalista ha poi concluso: "Quello che invece sembra un affare per gennaio resta Davide Frattesi: il centrocampista già giocava poco con Inzaghi lo scorso anno, e adesso con Chivu paradossalmente siede in panchina ancora più di prima. Il calciatore si è quindi rotto le scatole di tutto ciò e ha chiesto la cessione. La Juventus gli sta dietro, perché da quello che abbiamo visto anche in nazionale, a Spalletti piace molto. Il toscano sta spingendo per averlo già da gennaio, nonostante Frattesi non sia proprio il prototipo del centrocampista che oggi servirebbe alla squadra. Parliamo infatti di una mezz'ala di corsa e non certamente di un metronomo".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Con l'Inter non si possono fare affari'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "Con l'Inter non si potrà mai fare affari. Bisogna usare i loro stessi metodi. Convincere il giocatore che interessa (qualunque esso sia) ad arrivare a fine contratto e poi portarlo a casa gratis" scrive un utente su Youtube.

Un altro realisticamente poi aggiunge: "Marcus verrebbe alla Juve per far felice papà? Direi di sì, ma con una Juventus protagonista in Italia e in Europa".