Paolo Maldini non ha bisogno di alzare la voce. Gli bastano un sorriso e poche parole per smontare chiunque, anche il proprietario del club che porta tatuato nell'anima da quando era bambino. Agli Sky Inclusion Days di Milano, circondato da tifosi in cerca di autografi e selfie con la leggenda del Milan, qualcuno gli ha chiesto cosa pensasse della definizione che Gerry Cardinale aveva usato per lui in un incontro riservato con la stampa: «one man show», un solista incapace di fare squadra. Maldini ha sorriso. «Si risponde da solo», ha detto. E ha cambiato argomento.

Difficile dargli torto. Cardinale ha acquistato il Milan nell'agosto 2022 attraverso RedBird Capital Partners ereditando una squadra appena campione d'Italia, costruita dallo stesso Maldini e Massara con una visione chiara: valorizzare giovani talenti, abbassare il monte ingaggi, riportare il club in alto in Europa. La semifinale di Champions League del maggio 2023, persa contro l'Inter, era la conferma che il progetto funzionava. Un mese dopo, Cardinale ha licenziato entrambi.

Da quel giugno 2023, il Milan è diventato un laboratorio di errori seriali. Prima il lungo tira e molla su Pioli. Poi il clamoroso no ad Antonio Conte, che aveva offerto la propria disponibilità e avrebbe portato garanzie tecniche e carisma immediato.

Poi la virata su Lopetegui, scartato perché sgradito alla piazza prima ancora di iniziare. Poi Paulo Fonseca, esonerato a dicembre 2024 dopo un avvio di stagione caotico. Poi Sergio Conceição, chiamato a gennaio 2025 per tamponare l'emorragia, con risultati alterni e un ottavo posto finale in campionato che ha rappresentato il peggior piazzamento da anni. Poi Massimiliano Allegri, scelto nell'estate 2025 come nuovo punto fermo per il Milan, affiancato da Igli Tare come direttore sportivo, in un organico costruito attorno a Luka Modric a 41 anni e Adrien Rabiot a 31: tutto il contrario di quella filosofia giovane e dinamica che Maldini aveva incarnato. E ora Cardinale ha azzerato tutto il Milan.

Il Milan che poteva essere e non è stato

Il risultato finale è una squadra che ha chiuso la stagione 2025/26 fuori dalla Champions League per la seconda volta in tre anni, superata da Roma e Como nell'ultima giornata settimane di campionato dopo aver bruciato un vantaggio accumulato in cinque mesi di buone prestazioni. Una disfatta sportiva e finanziaria: si stima che la mancata partecipazione alla massima competizione europea costi al club tra i 50 e i 70 milioni di euro tra premi UEFA e diritti televisivi. Cardinale stesso, in una recente uscita pubblica, aveva definito la mancata Champions un «fallimento». Peccato che quel fallimento abbia un percorso preciso, fatto di scelte sbagliate prese in autonomia dalla proprietà.

Maldini ha risposto anche sulla situazione della squadra con la consueta misura: «Era pure una squadra giovane», ha detto riferendosi al Milan attuale, con una frase che suona come una difesa di quei calciatori e, allo stesso tempo, come una critica implicita a chi li ha gestiti male. Sul futuro in Federazione, ha glissato. Sul Fenerbahce invece ha lasciato uno spiraglio aperto: Hakan Safi, candidato alla presidenza del club turco, lo ha incontrato a Istanbul e ha pubblicato le foto dell'incontro sui social. «È un amico, è uno dei candidati alla presidenza, vediamo cosa succede se dovesse vincere», ha detto Maldini. Una porta non chiusa che suona come un campanello d'allarme per chi ancora spera in un suo ritorno a Milanello.

Perché il punto è questo: Maldini ama il Milan con una profondità che Cardinale probabilmente non riuscirà mai a capire davvero. Uno ci ha messo trent'anni di vita, sudore, titoli e sacrifici. L'altro ci ha messo un investimento finanziario e cinque anni di decisioni che hanno progressivamente eroso il valore sportivo del club. Alla fine, la domanda che i tifosi rossoneri si fanno ogni giorno è sempre la stessa: chi ha davvero a cuore il bene del Milan?