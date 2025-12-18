La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, in programma questa sera alle 20.00 italiane allo stadio Al-Awwal Park di Riyadh, è un appuntamento di primissimo piano del calcio italiano. Si affrontano i campioni d’Italia e gli attuali detentori del trofeo in una sfida che mette in palio l’accesso alla finale del torneo, in programma lunedì 22 dicembre. La competizione è tornata alla formula a quattro squadre, con due semifinali secche e una finale che assegna il primo trofeo importante della stagione italiana.

Il Napoli giunge a questo appuntamento con l’obiettivo di riscattare la recente battuta d’arresto in campionato e di dare al proprio progetto un segnale di crescita.

In Serie A gli azzurri hanno pagato dazio nell’ultimo turno, perdendo 1-0 contro l’Udinese nel tentativo di balzare in vetta alla classifica: un’occasione mancata che ha lasciato qualche rimpianto, anche perché il pareggio del Milan contro il Sassuolo ha mantenuto i rossoneri un punto sopra gli azzurri nella corsa al vertice.

Il Milan, campione in carica di Supercoppa Italiana, arriva invece fortemente motivato a difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione a Riyadh contro l’Inter, in una gara spettacolare terminata 3-2.

Nella stagione in corso il cammino dei rossoneri è stato solido, con la squadra di Massimiliano Allegri imbattuta per numerose giornate e capace di reagire anche dopo il recente pareggio di campionato. La semifinale contro il Napoli rappresenta dunque l’occasione per confermare un ruolino di marcia autorevole e avvicinare un altro trofeo alla bacheca di casa Milan, già la più vincente nella storia della competizione con otto successi.

Sul piano storico, la sfida tra Napoli e Milan è uno dei classici del calcio italiano. Tra le due formazioni ci sono oltre 170 precedenti ufficiali, con il Milan in vantaggio nel bilancio complessivo e una tradizione di esiti equilibrati nelle gare ad alto tasso tecnico.

Nella Supercoppa, tuttavia, il Milan è decisamente più presente: la partecipazione del club rossonero alla manifestazione è numerosa, mentre per il Napoli questa sarà la sesta apparizione, con due successi nel passato.

Nel Napoli il 3-4-3 di partenza non dovrebbe subire variazioni sostanziali. La linea difensiva composta da Beukema, Rrahmani e Buongiorno è ormai una scelta consolidata e non sembra in discussione, così come il doppio mediano formato da McTominay e Lobotka, chiamati a garantire equilibrio e intensità in una partita che si preannuncia molto fisica.

Sulle corsie, Di Lorenzo e Spinazzola assicurano spinta e copertura, mentre davanti il tridente con Neres, Højlund e Lang è favorito per aggressività e profondità. L’unico vero margine di gestione riguarda l’attacco: Lukaku resta una carta importante da giocare a gara in corso, soprattutto se il Napoli dovesse aver bisogno di maggiore peso offensivo negli ultimi metri.

Nel Milan, invece, le scelte appaiono più indirizzate rispetto alle valutazioni iniziali. In difesa De Winter partirà titolare al centro del reparto a tre, complice l’assenza di Gabbia, fermato da un problema fisico che lo ha escluso dalla semifinale. Davanti a Maignan, il terzetto con Tomori e Pavlovic garantisce aggressività e copertura preventiva, senza particolari ballottaggi.

Sugli esterni cambia invece lo scenario: Bartesaghi partirà dalla panchina, con Estupinan favorito sulla corsia sinistra per dare maggiore spinta e profondità, mentre a destra Saelemaekers resta una certezza per corsa e duttilità. In mezzo al campo il trio Loftus-Cheek, Jashari e Rabiot sembra destinato a partire dall’inizio, con Modric pronto a subentrare se la partita richiederà più controllo e gestione del possesso.

In attacco, infine, la scelta è stata definita nelle ultime ore: Leão, reduce da un allenamento differenziato nella giornata di ieri, inizierà dalla panchina. Al suo posto toccherà a Nkunku affiancare Pulisic, una soluzione che privilegia movimento e capacità di legare il gioco, garantendo al Milan pericolosità anche negli spazi stretti.

La semifinale sarà diretta dall’arbitro Zufferli, della sezione CAN di Udine. In assistenza sul campo ci saranno Imperiare e Rossi, mentre il quarto uomo sarà Pezzuto. Dalla sala VAR interverranno Aureliano e Dionisi come AVAR. L’equilibrio delle quote e delle previsioni, con il Milan leggermente favorito secondo i bookmaker, testimonia la qualità delle due rose e la difficoltà di pronosticare un vincitore.

La posta in palio è alta per entrambe le squadre: per il Napoli è un’opportunità per riscattare la recente flessione e dare slancio alla stagione; per il Milan, invece, la chance di difendere un titolo conquistato lo scorso anno e consolidare un percorso che punta ai vertici anche nelle competizioni nazionali.

In una gara secca come questa, sarà fondamentale gestire bene i momenti chiave, l’intensità e le transizioni, perché ogni episodio può fare la differenza tra finale e eliminazione.

Napoli: i convocati di mister Antonio Conte per la semifinale di Supercoppa Italiana

Portieri: Contini, Ferrante, Milinkovic-Savic.

Difensori: Beukema, Buongiorno, Di Lorenzo, Olivera, Rrahmani, Spinazzola.

Centrocampisti: Elmas, Gutierrez, Lobotka, McTominay, Neres, Politano.

Attaccanti: Hojlund, Lang, Lukaku.

Milan: i convocati a Riyadh di Mister Massimiliano Allegri per puntare alla finale di Supercoppa Italiana

Portieri: Maignan, Pittarella, Terracciano.

Difensori: De Winter, Odogu, Pavlovic, Tomori.

Centrocampisti: Bartesaghi, Estupinan, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Ricci, Saelemaekers, Sala.

Attaccanti: Nkunku, Pulisic.