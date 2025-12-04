La prossima domenica il Maradona si vestirà da palcoscenico per uno dei classici più intensi del calcio italiano: Napoli contro Juventus, il big match serale che promette scintille e che potrebbe incidere profondamente sul prosieguo della stagione per entrambe le squadre.

Se per il Napoli di Antonio Conte la sfida rappresenta una gara per mantenere la vetta della classifica, per la Juventus di Luciano Spalletti si tratta di un crocevia potenzialmente determinante. I bianconeri, attualmente settimi in classifica, sono chiamati a una reazione forte e immediata.

Servono punti e serve soprattutto una vittoria pesante per rilanciare le ambizioni e ricucire il distacco dalle dirette rivali. E un colpo sul campo di una delle principali pretendenti al vertice sarebbe un segnale fortissimo. Il compito, però, non è affatto semplice. Anzi, la storia recente al Maradona racconta un dominio quasi totale del Napoli.

Juve, una vittoria che a Napoli manca ormai da oltre 6 anni

Statistiche alla mano, negli ultimi dieci confronti disputati in casa degli azzurri tra campionato e Coppa Italia, la formazione partenopea ha avuto la meglio in ben otto occasioni, lasciando alla Juventus soltanto due vittorie. Numeri che pesano e che delineano un trend tutt’altro che favorevole ai bianconeri.

Per ritrovare un successo della Juventus a Napoli bisogna tornare addirittura al 3 marzo 2019: quel giorno la squadra allora allenata da Massimiliano Allegri si impose per 1-2 grazie alle reti di Pjanic ed Emre Can, in una gara rimasta impressa nella memoria per intensità e polemiche arbitrali. Da allora, il Maradona è rimasto un fortino quasi inespugnabile per la Vecchia Signora.

E se si guarda ai pareggi, il salto nel passato è ancora più lungo: l’ultimo segno “X” tra le due squadre a Napoli risale al 2017, quando Marek Hamsik replicò al vantaggio iniziale siglato da Khedira, fissando il risultato sull’1-1.

Juventus, una vittoria con una big che potrebbe rilanciare le ambizioni di un club alla ricerca di sicurezze

Insomma, Napoli–Juventus non sarà una partita qualunque, né per la classifica né per la storia recente del confronto. Gli uomini di Conte, sulla carta favoriti, puntano a far valere ancora una volta il fattore casa e consolidare la propria marcia. Spalletti, dal canto suo, arriva al Maradona con l’obbligo morale di invertire un trend negativo con le big e restituire alla Juventus una vittoria pesante, di quelle che possono cambiare volto a una stagione.

Il verdetto, come sempre, lo darà il campo. Ma una cosa è certa: domenica sera, al Maradona, andrà in scena una sfida che profuma di storia, tensione e ambizioni da rilanciare.