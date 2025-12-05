Secondo quanto riferito ai microfoni di Cronache di spogliatoio dal giornalista Giuseppe Pastore, Napoli-Juventus sarebbe molto più importante per i bianconeri, alla ricerca di punti per scalare la classifica. Secondo il cronista Stefano Borghi invece, se la squadra di Conte non vincesse, rischierebbe di subire un contraccolpo a livello ambientale pesante.

Juventus, Giuseppe Pastore: 'Perdessero domenica col Napoli la loro classifica diventerebbe davvero preoccupante'

Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato ai microfoni della trasmissione Cronache di Spogliatoio e riferendosi al big match di domenica sera fra Napoli e Juventus ha sottolineato: "Credo che sia una partita che sposta molto per i bianconeri.

Perché la formazione guidata da Luciano Spalletti è all'inizio di un ciclo di ferro fatto dalle trasferte di Napoli, per l'appunto, Bologna e dalla gara interna con la Roma. Quindi se perdesse punti al Maradona e si staccasse ulteriormente, beh la sua classifica in campionato comincerebbe a diventare davvero preoccupante".

Pastore ha proseguito: "Non vorrei dire che ha più la Juve da perdere rispetto ai partenopei, perché alcuni danno il Napoli per chiaro favorito ma io non ne sarei cosi convinto. Però credo che sarà una partita di grande cautela. Poi sappiamo che la squadra di Conte non perde in casa da oltre un anno ma è curioso ricordare che l'ultimo match dove gli azzurri sono usciti senza punti dal Maradona risale più o meno a un anno fa: era dicembre, si giocò a ridosso di una gara infrasettimanale di coppa Italia e la Lazio si impose per 0 a 1.

Tornando alla partita di domenica, sarà una di quelle che dirà molto e onestamente non mi aspetto uno spettacolo entusiasmante".

Borghi: 'Domenica partita ambientale: Spalletti torna a Napoli, Conte affronta la Juve dopo quanto accaduto in estate'

Anche il cronista Stefano Borghi ha parlato del big match di domenica sera: "Sarà una partita ambientale, perché tutti stanno parlando anche giustamente del ritorno di Spalletti a Napoli ma bisogna considerare che sarà anche Conte contro la Juventus. Una cosa già vista, ok, ma il leccese se la vedrà con la vecchia signora dopo quanto accaduto la scorsa estate, quando sembrava che Conte fosse davvero a un passo dal tornare a Torino come il nuovo tecnico della Juventus".

Borghi ha proseguito: "Sul campo è una partita con tante incognite e immagino che almeno inizialmente Conte non snaturerà l'ossatura della squadra. Vedo quindi McTominay ed Elmas al principio. Poi però non escludo qualche trovata del leccese e magari si potrebbe vedere Juan Jesus come mediano adattato".

Il giornalista ha concluso: "È vero che la Juventus ha più da perdere in termini di classifica ma il Napoli ha riguadagnato un certo tipo di status, dopo le ultime vittorie che ha conquistato. Se quindi arrivassero i bianconeri e la squadra di Conte non trionfasse, al netto degli alibi, beh allora l'ambiente potrebbe afflosciarsi di nuovo. Perché poi vedere Spalletti uscire vincente con i rivali di sempre farebbe ancora più male".