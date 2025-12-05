“David supererà quota 10 gol, ma non molto di più”: Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ridimensiona le aspettative sul nuovo centravanti della Juventus. Il giornalista chiarisce che il canadese non è l’erede naturale di Vlahovic, ma un puro finalizzatore che rende solo se la squadra crea gioco e lo serve con continuità.

"Credo che David supererà quota 10 gol con la Juventus, non di più": così Sandro Sabatini ha parlato sul proprio canale YouTube delle potenzialità del centravanti canadese.

Sull'ex Lille ha poi aggiunto: "Bisogna, secondo me, chiarire un equivoco: l'assenza di Dusan Vlahovic sarà davvero pesante e non semplice da rimpiazzare né con David né con Openda. Ma è ancora più sbagliato pensare che il canadese sia un attaccante con le caratteristiche simili a quelle del serbo. Io, sin da quando l'ho visto con la maglia bianconera, ho notato un calciatore che non fa da raccordo con la squadra, ma è un rapace da area di rigore. Quindi, se la Juventus giocherà in attacco, dominerà e terrà lì l'avversario, allora David avrà diversi palloni a disposizione e potrà anche fare tante reti. Altrimenti la vedo dura, anche perché il canadese non è uno che si costruisce i gol da solo, partendo magari da centrocampo oppure in maniera armoniosa con i compagni di squadra.

Per me è un uomo d'area di rigore".

Sabatini: 'Spalletti? Se andrà in campo guardandosi i piedi come fa quando è tormentato, prenderà i fischi'

Su Spalletti e sul suo ritorno a Napoli, Sabatini ha poi aggiunto: "È probabile che verrà accolto con i fischi, anche se io penso che meriterebbe degli applausi. È chiaro che è una situazione abbastanza anomala, quella del toscano, perché il tifoso del Napoli è affezionato ad Antonio Conte che non ha mai rinnegato il suo passato alla Juventus. Invece a Spalletti non si perdona questo passaggio in bianconero, con un particolare: Conte ha sempre detto 'io faccio il professionista e faccio il tifoso della squadra che alleno', mentre Spalletti, quando andò via da Napoli, disse 'non mi vedrete mai con un'altra tuta che non sia quella del Napoli'.

Infatti, alla Juventus indosserà la divisa".

Sabatini ha concluso: "Indosserà la divisa della Juventus coprendo il tatuaggio dello scudetto del Napoli anche quando entrerà in campo al Maradona e lì la reazione del pubblico, secondo me, dipenderà anche dalla reazione di Spalletti. Cioè, se farà un cenno verso lo stadio, secondo me, gli arriveranno applausi. Se farà invece la camminata a testa bassa guardandosi le punte dei piedi, come spesso fa quando è tormentato dai pensieri, probabilmente arriveranno anche dei fischi".

David, tanti gol, ma anche tanti assist in carriera

Le parole di Sabatini su David vanno in realtà in controtendenza rispetto ai numeri collezionati dal calciatore canadese in carriera.

Il classe 2000 al Lille, in 232 match giocati, ha segnato 109 gol e distribuito ai compagni ben 39 assist. Con il Gent in 83 partite disputate sono stati 37 i gol e 15 gli assist mentre con il Canada, David ha mostrato grande fiuto per la porta avversaria, con 37 reti messe a segno ma anche grande visione di gioco per i compagni, con 20 assist regalati. Statistiche che parlano di un calciatore molto duttile e poco egoista.