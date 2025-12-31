Momenti di apprensione per Roberto Carlos da Silva, ex difensore della nazionale brasiliana, dell'Inter, del Real Madrid e del Fenerbahçe. Durante una vacanza in Brasile, l'ex calciatore si è sentito male ed è stato ricoverato d’urgenza a San Paolo. Dopo una risonanza magnetica a una gamba, che ha evidenziato un problema cardiaco, è stato sottoposto a un intervento per l’inserimento di un catetere. Attualmente è fuori pericolo e sotto stretta osservazione.

Il quadro clinico e l’intervento

Durante un controllo medico per un dolore a una gamba, i medici hanno riscontrato un piccolo coagulo di sangue.

Successivamente, una risonanza magnetica ha rivelato un principio d’infarto, evidenziando un funzionamento non ottimale del cuore. Roberto Carlos, 52 anni, è stato immediatamente operato per l’inserimento di un catetere. L’intervento, previsto inizialmente in circa quaranta minuti, si è prolungato per quasi tre ore a causa di alcune complicazioni.

Messaggio rassicurante e prognosi

Roberto Carlos ha voluto rassicurare tutti con un messaggio: “Ora sto bene, sono sotto stretta osservazione”. Resterà in ospedale per almeno quarantotto ore, durante le quali sarà monitorato costantemente. L'operazione, considerata un successo, ha permesso di stabilizzare le sue condizioni.