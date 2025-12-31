Si guarda al nuovo anno che per il Crotone porterà novità importanti, soprattutto dal lato tecnico e sportivo. La società ha necessità di vendere, per non appesantire il bilancio già provato da investimenti importanti degli anni precedenti che non hanno portato i frutti sperati. In partenza il difensore Riccardo Cargnelutti per il quale, nelle ultime ore, avrebbe palesato il suo interessamento anche il Catania. Già sondato dalla Salernitana, il calciatore sembra tra i candidati a lasciare la Calabria.

Crotone, Cargnelutti ai titoli di coda

L'esperienza in Calabria per il difensore Riccardo Cargnelutti sembra ormai al termine.

Nei prossimi giorni, con l'inizio del nuovo anno e della sessione di mercato di riparazione il calciatore potrebbe accettare una nuova avventura. La certezza sembra essere il Girone, il "C" quello del Crotone. Nei giorni scorsi la Salernitana ha palesato l'interesse ma nelle ultime ore il Catania, in lotta con i campani per la promozione in Serie B, starebbe valutando un'offerta per fare suo il calciatore e contrastarne l'acquisto ad una diretta rivale. Ancora non note le cifre ma sicura la modalità del trasferimento: cessione a titolo definitivo.

Cargnelutti, numeri di una breve esperienza in Calabria

Con la maglia del Crotone il difensore Riccardo Cargnelutti ha militato per una stagione e mezza.

In totale, per lui, sono arrivate 57 presenze con 4 reti e 5 assist per un totale complessivo di 4.413' minuti giocati. Titolare sin da subito, il calciatore non ha brillato per continuità nonostante un fisico importante. In coppa con Davide Di Pasquale ha sofferto particolarmente nella stagione 2024-2025, alzando però il livello nel 2025-2026. Nelle ultime settimane alcune prestazioni rivedibili hanno inciso sui risultati della squadra.

Crotone, le altre operazioni di gennaio

Il calciomercato di gennaio del Crotone vedrà anche altre potenziali uscite: in uscita gli attaccanti Federico Ricci e Jacopo Murano, ci saranno da valutare offerte anche per l'attaccante e capitano Guido Gomez. La Salernitana e il Catania starebbero seguendo anche il centrocampista Andrea Gallo.

In difesa oltre a Riccardo Cargnelutti potrebbe partire Daniel Leo, seguito da vicino dal Vicenza. Anche per Riccardo Stronati il futuro potrebbe essere ancora in Serie C ma con una maglia diversa da quella del Crotone. Ad interessarsi al calciatore sarebbero state Giugliano e Casertana. In entrata bocce cucite in casa rossoblù, con l'attenzione della società rivolta alla monetizzazione dei calciatori e alla riduzione di un monte ingaggi al momento insostenibile per la società.