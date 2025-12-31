Il Real Madrid ha comunicato che Kylian Mbappé ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro, come emerso da un report medico diffuso oggi. Il club ha precisato che “le sue condizioni saranno rivalutate a breve”. Secondo una fonte vicina al giocatore, l’infortunio coinvolge il legamento laterale e lo terrà fuori almeno tre settimane. Il capitano della nazionale francese è stato sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica.

L'impatto sul calendario del Real Madrid

L’assenza di Mbappé comporterà la sua indisponibilità per diverse partite di campionato, oltre alla Supercoppa spagnola in programma in Arabia Saudita tra il 7 e l’11 gennaio.

Inoltre, è probabile che salti anche la partita di Champions League contro il Monaco, in programma il 20 gennaio.

Dettagli clinici e tempistiche

Il report medico del Real Madrid ha confermato la distorsione al ginocchio sinistro, senza fornire ulteriori dettagli. Tuttavia, la fonte vicina al giocatore ha specificato che l’infortunio riguarda il legamento laterale e che il periodo di stop sarà di almeno tre settimane. La risonanza magnetica effettuata questa mattina ha confermato la diagnosi.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, l’IRM di mercoledì mattina ha evidenziato una lesione al legamento esterno del ginocchio, rendendo necessaria una pausa di almeno tre settimane per cure e riposo. Il quotidiano francese sottolinea che Mbappé ha giocato con questo dolore per diverse partite, finché non ha potuto più ignorarlo.

Anche Eurosport conferma la diagnosi: si tratta di un’entorse al legamento esterno del ginocchio, con indisponibilità stimata di almeno tre settimane. La notizia desta preoccupazione in casa Real Madrid, che dovrà fare a meno del suo attaccante di riferimento per una parte significativa di gennaio, periodo cruciale per campionato e Champions League.