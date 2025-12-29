La sfida tra Roma e Genoa si svolgerà il 29 dicembre alle 20:45 al rinomato Stadio Olimpico, un palcoscenico che ha visto mille battaglie calcistiche. È la diciassettesima giornata della Serie A 2025/26, un’occasione perfetta per i giallorossi di continuare il loro cammino verso posizioni di vertice, mentre il Genoa cerca punti preziosi per avvicinarsi alla zona salvezza. I bookmaker favoriscono nettamente la Roma, ma nel calcio mai dire mai, e i grifoni giunti nella Capitale sono pronti a dare battaglia.

Le probabili formazioni di Roma-Genoa

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Baldanzi; Dybala.



La formazione di Gasperini vede Rensch favorito sull'acciaccato Hermoso. Paulo Dybala, uno dei protagonisti, sarà schierato come centravanti, mentre Baldanzi è in vantaggio su El Shaarawy per un posto da titolare.

Genoa (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

De Rossi ha dovuto riorganizzare l’undici per la squalifica di Leali, contando sul recupero di Vitinha, mentre Sommariva sarà nuovamente il portiere titolare.

Quote di Roma-Genoa: giallorossi nettamente favoriti

I bookmaker vedono la Roma ampiamente favorita nel confronto: William Hill quota la vittoria dei capitolini a 1.62, il pareggio a 3.40 e il successo del Genoa a 6.00.

Identiche le quotazioni da Bet365 per la vittoria romanista, mentre il pareggio è quotato a 3.50 e la vittoria dei rossoblù a 6.50. La pressione è dunque sui giallorossi per non deludere le aspettative.

Le statistiche dei giocatori chiave

Kouadio Koné: Il centrocampista francese della Roma ha finora giocato una stagione solida con 16 presenze tutte da titolare, accumulando 1440 minuti in campo e dimostrandosi uno degli ingranaggi di spicco del centrocampo capitolino.

La sua precisione nei passaggi (793 totali con 15 chiave) e abilità nei duelli (86 vinti su 173) confermano la sua importanza tattica per Gasperini.

Paulo Dybala: Ancora una volta l’attenzione sarà sulla 'Joya' nelle fila della Roma. Nonostante abbia messo piede in campo solo in 11 occasioni, dei quali sei da titolare, ha già contribuito con un gol e un assist. Tuttavia, dovrà migliorare i suoi numeri in fase realizzativa, visto il solo centro finora.

Matías Soulé: L'attaccante argentino si è distinto con 4 gol e 3 assist in 16 apparizioni, confermandosi un elemento dinamico del reparto avanzato giallorosso. Nonostante la giovane età, il suo contributo è stato prezioso, segnalandosi per i dribbling (18 riusciti su 48) e il buon numero di passaggi chiave (28).

Lorenzo Colombo: L’attaccante del Genoa ha trovato poco spazio e gloria finora. In 16 presenze sono arrivati solo 2 gol, ma il suo potenziale è ancora da esprimere pienamente. Con 23 falli subiti e 18 commessi, il suo gioco è spesso incentrato sull’intensità fisica.

Vitinha: Il portoghese del Genoa ha mostrato fiammate di qualità nonostante il cammino a tratti incostante della squadra, con 2 reti e un assist sul suo conto in 15 presenze. La sua abilità nei dribbling (14 riusciti su 48) e nei duelli (77 vinti su 184) potrebbe risultare determinante per i rossoblù.