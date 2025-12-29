La S.S. Lazio ha formalmente comunicato alla Lega Serie A la richiesta di chiarimenti e interventi a seguito di diverse decisioni arbitrali contestate, in particolare dopo il pareggio per 1-1 contro l’Udinese. Il club biancoceleste ha manifestato insoddisfazione per alcune scelte arbitrali e per l’uso del VAR, ritenendo che abbiano causato un danno sportivo alla squadra.

La posizione della Lazio

Nella lettera, la Lazio ha ribadito il rispetto per il ruolo degli arbitri, sollecitando però maggiore uniformità e trasparenza nelle decisioni, sottolineando l'importanza di accompagnare con equilibrio il rinnovamento generazionale della classe arbitrale.

Il club ha inoltre richiesto la convocazione di un tavolo istituzionale con Lega, FIGC e referenti arbitrali, una risposta formale sugli episodi più rilevanti e l’adozione di linee guida operative più chiare per l’utilizzo del VAR.

La società biancoceleste ha ricordato di essere una società quotata, soggetta a obblighi di trasparenza verso il mercato e gli azionisti, riservandosi la possibilità di intraprendere ogni azione consentita a tutela dei propri diritti.

Il contesto delle proteste

La comunicazione della Lazio giunge dopo il pareggio contro l’Udinese, durante il quale è stato convalidato un gol nonostante un tocco di mano, episodio che ha generato forti proteste da parte del club e dei tifosi.

La Lazio ha chiesto che episodi simili non si ripetano e che sia garantita maggiore uniformità e trasparenza nelle decisioni arbitrali.

Al momento, la Lega Serie A non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla lettera della Lazio. Il club attende una risposta formale e si riserva di agire nelle sedi competenti qualora non venisse fornita una risposta adeguata.

Errori arbitrali e VAR

La questione degli errori arbitrali e dell’utilizzo del VAR rimane un tema centrale nel calcio italiano. La richiesta della Lazio di maggiore trasparenza e uniformità riflette un malcontento diffuso tra i club di Serie A, che auspicano regole più chiare e una gestione più trasparente degli episodi controversi.

La trasparenza e l'uniformità delle decisioni sono considerate cruciali per garantire l'equità del campionato. L'utilizzo del VAR, in particolare, è al centro del dibattito, con molti club che chiedono linee guida più chiare e coerenti.