I numeri non mentono e raccontano meglio di qualunque slogan lo stato di salute del calcio italiano sugli spalti. Le medie spettatori, sommate tra Serie A, Serie B e categorie inferiori, disegnano una mappa chiara: le grandi piazze continuano a trascinare, ma alcune realtà fuori dalla massima serie fanno registrare dati che valgono quanto, se non più, della categoria di appartenenza. I numeri della classifica per media spettatori dalla Serie A alla Serie C sono interessanti e aprono a numerose riflessioni.

Le big in testa alla classifica spettatori

In testa restano le corazzate della Serie A. Milan e Inter viaggiano oltre quota 70 mila di media, con San Siro che si conferma il cuore pulsante del tifo italiano. Roma e Napoli superano i 50 mila, mentre Lazio e Juventus restano stabilmente sopra i 40 mila. Numeri da grande calcio europeo, che certificano come la Serie A continui a esercitare un forte richiamo popolare.

Palermo tra le big: quasi 30 mila a partita, in Serie B

Subito dietro, però, emerge il dato più significativo dell’intera rilevazione: Palermo. Con 28.930 spettatori di media, il club rosanero firma un record assoluto per la Serie B, piazzandosi davanti a diverse società di Serie A e appena sotto realtà consolidate come Genoa e Bologna.

Il “Renzo Barbera” non è un caso isolato, ma una costante. La risposta del pubblico è strutturale, continua, identitaria. Palermo dimostra che la categoria conta meno del legame tra squadra e territorio.

Il dato assume ancora più valore se confrontato con quello di piazze storiche in B come Sampdoria e Bari, che seguono ma a distanza. La Serie B si conferma così un campionato ad altissima partecipazione, capace di reggere il confronto con la massima serie sul piano del seguito sugli spalti.

Scendendo di livello, le cifre calano ma il messaggio resta forte. Catania, Brescia, Ascoli, Vicenza mantengono numeri importanti, mentre nei campionati minori resistono bacini fedeli che continuano a riempire gli stadi nonostante contesti più complessi.

È la prova che il calcio italiano vive ancora di pubblico vero, non solo di televisione.

Classifica media spettatori: la top 20 in Italia

1- Milan – 73.015

2- Inter – 72.609

3- Roma – 62.671

4- Napoli – 51.173

5- Lazio – 44.938

6- Juventus – 40.933

7- Genoa – 31.236

8- Palermo – 28.930

9- Bologna – 28.767

10- Lecce – 25.572

11- Verona – 24.201

12- Sampdoria – 22.890

13- Atalanta – 22.246

14- Udinese – 21.995

15- Torino – 21.985

16- Fiorentina – 20.328

17- Parma – 18.722

18- Catania – 17.707

19- Cagliari – 15.941

20- Sassuolo – 13.993

Media spettatori: il resto della classifica completa