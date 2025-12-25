La Juventus inizia a muoversi con largo anticipo in vista del mercato estivo, valutando diverse opportunità a parametro zero per rinforzare la rosa. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Marcos Senesi, difensore centrale argentino attualmente in forza al Bournemouth. A fare il punto della situazione è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, svelando come il nome di Marcos Senesi sia finito sul taccuino di diversi top club europei, compresa la Juventus.

Moretto ha spiegato nel dettaglio lo scenario che riguarda il futuro del difensore argentino: “Su Senesi ci sono tanti club di tutti i paesi praticamente.Vi posso confermare al 100% che il Barcellona ha fatto un sondaggio, vi posso confermare al 100% che l’Atletico Madrid ha fatto un sondaggio.

Occhio però, perché anche la Juventus ha fatto un sondaggio. La Juventus sta valutando il profilo di Senesi. La Juventus segue con attenzione il profilo di Marcos Senesi, quindi insomma vedremo poi quali saranno le evoluzioni di questo scenario di mercato, ma la Juventus sta cercando un difensore centrale per giugno e Senesi è nella lista”.

Senesi a gennaio resterà in Premier

Il profilo di Senesi risponde a diverse esigenze della dirigenza bianconera, che è alla ricerca di un centrale affidabile, esperto e con personalità, capace di inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra. Sempre Moretto ha sottolineato come il difensore sia destinato a restare in Premier League fino al termine della stagione, chiarendo anche la sua situazione contrattuale: “Sta puntando, sta lavorando per rinforzare la difesa ed è a caccia di un difensore centrale che possa inserirsi per caratteristiche tecniche e caratteristiche di leadership all’interno della rosa bianconera.C’è un nome che qualità prezzo è forse uno dei nomi più chiacchierati di quest’ultimo periodo, che è quello di Marcos Senesi, 28 anni difensore centrale del Bornemouth, in scadenza di contratto a giugno.

Quindi libero di firmare per qualsiasi altro club da febbraio, qualora non dovesse rinnovare e l’informazione che abbiamo è che non rinnoverà. Senesi, insomma, è pronto per una nuova avventura, però vuole chiudere la stagione al Bornemouth, quindi è altamente improbabile che Senesi lasci la Premier League e lasci il Bornemouth già a gennaio, a partire da febbraio, però potrà accordarsi con altri club, sempre con il massimo impegno e la massima dedizione nei confronti del Bornemouth, la massima professionalità fino a fine stagione”.

La Juventus pensa ai parametri zero

Quella di Senesi, però, non è l’unica opportunità a parametro zero che la Juventus sta monitorando. I bianconeri, infatti, stanno osservando con attenzione anche il mercato dei centrocampisti, dove piace molto Xaver Schlager.

L’austriaco, attualmente al Lipsia, non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto e starebbe valutando l’ipotesi di una nuova avventura a partire dalla prossima stagione.

Schlager rappresenterebbe un profilo ideale per il centrocampo juventino, grazie alla sua capacità di abbinare qualità e quantità, garantendo equilibrio, intensità e dinamismo. La Juventus, dunque, lavora su più fronti con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva sfruttando occasioni di mercato intelligenti, puntando su giocatori di esperienza internazionale che possano alzare il livello della squadra senza gravare eccessivamente sul bilancio.