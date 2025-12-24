Dopo un fine settimana con numeri importanti negli stadi e con affluenze di tutto rispetto, il prossimo weekend calcistico si preannuncia ricco di appuntamenti di grande interesse tra Serie A e Serie B, con stadi pronti a riempirsi nel periodo delle festività. La Serie C, che ha concluso il girone d'andata, invece, resterà ferma per un turno di riposo.

Tra Santo Stefano (26 dicembre) e il 29 dicembre, i campionati di Serie A e B offriranno sfide affascinanti, incroci tradizionali e match importanti in chiave classifica. L’atmosfera natalizia farà da cornice a giornate che promettono spettacolo sugli spalti e in campo, con una forte affluenza di tifosi attesa in tutta Italia.

Un lungo fine settimana di calcio che accompagnerà appassionati e famiglie nel cuore delle feste, tra rivalità, obiettivi stagionali e voglia di chiudere l'anno nel migliore dei modi.

Legenda: come leggere l'articolo

  • S.O.= sold out
  • Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card
  • Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti
  • Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite
  • No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati
  • P.C.= gara disputata a porte chiuse
  • *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club

Spettatori Serie A

  • Parma – Fiorentina (2.650)
  • Lecce – Como
  • Torino – Cagliari (150, fid., no gr. org.)
  • Udinese – Lazio (1.330, s.o.)
  • Pisa – Juventus (1.100, s.o.)
  • Milan – Verona (vietata)
  • Cremonese – Napoli (2.436, s.o.)
  • Bologna – Sassuolo (280)
  • Atalanta – Inter (1.304, s.o.)
  • Roma – Genoa (vietata)

Serie B

  • Modena – Monza (500)
  • Spezia – Pescara (250)
  • Carrarese – Mantova (vietata)
  • Catanzaro – Cesena (110)
  • Empoli – Frosinone (284)
  • Juve Stabia – Südtirol
  • Sampdoria – Reggiana (vietata)
  • Venezia – Entella
  • Palermo – Padova (105)
  • Bari – Avellino (1.290, s.o.)
