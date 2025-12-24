Dopo un fine settimana con numeri importanti negli stadi e con affluenze di tutto rispetto, il prossimo weekend calcistico si preannuncia ricco di appuntamenti di grande interesse tra Serie A e Serie B, con stadi pronti a riempirsi nel periodo delle festività. La Serie C, che ha concluso il girone d'andata, invece, resterà ferma per un turno di riposo.
Tra Santo Stefano (26 dicembre) e il 29 dicembre, i campionati di Serie A e B offriranno sfide affascinanti, incroci tradizionali e match importanti in chiave classifica. L’atmosfera natalizia farà da cornice a giornate che promettono spettacolo sugli spalti e in campo, con una forte affluenza di tifosi attesa in tutta Italia.
Un lungo fine settimana di calcio che accompagnerà appassionati e famiglie nel cuore delle feste, tra rivalità, obiettivi stagionali e voglia di chiudere l'anno nel migliore dei modi.
Legenda: come leggere l'articolo
- S.O.= sold out
- Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card
- Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti
- Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite
- No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati
- P.C.= gara disputata a porte chiuse
- *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club
Spettatori Serie A
- Parma – Fiorentina (2.650)
- Lecce – Como
- Torino – Cagliari (150, fid., no gr. org.)
- Udinese – Lazio (1.330, s.o.)
- Pisa – Juventus (1.100, s.o.)
- Milan – Verona (vietata)
- Cremonese – Napoli (2.436, s.o.)
- Bologna – Sassuolo (280)
- Atalanta – Inter (1.304, s.o.)
- Roma – Genoa (vietata)
Serie B
- Modena – Monza (500)
- Spezia – Pescara (250)
- Carrarese – Mantova (vietata)
- Catanzaro – Cesena (110)
- Empoli – Frosinone (284)
- Juve Stabia – Südtirol
- Sampdoria – Reggiana (vietata)
- Venezia – Entella
- Palermo – Padova (105)
- Bari – Avellino (1.290, s.o.)