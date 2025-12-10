Il calcio italiano non è solo spettacolo sugli spalti con tante affluenze importanti e gol spettacolari: dietro ogni partita ci sono infatti anche viaggi, spostamenti e trasferte.

Analizzando le statistiche relative alle trasferte delle squadre di Serie A e B, con la classifica alla fine di questo articolo, emerge un quadro interessante: alcune squadre affrontano una quantità impressionante di chilometri per sostenere i propri match lontano da casa, confermando quanto il movimento sul territorio sia un elemento cruciale della stagione calcistica.

Fra le tifoserie più predisposte a muoversi in trasferta spiccano quelle della Roma in massima serie e della Sampdoria in Serie B.

Juventus prima, Roma sul podio

Al vertice della classifica troviamo la Juventus, con ben 2.761 tifosi in media in trasferta. Un dato che conferma non solo l’impegno della squadra bianconera sul campo, ma anche la logistica complessa che accompagna ogni partita fuori casa. Seguono a breve distanza Roma e Inter, entrambe con oltre 2.000 tifosi in trasferta: numeri che testimoniano la frequenza e la densità delle gare nella massima serie. La Lazio, con 2.095 tifosi, completa il quartetto delle squadre che viaggiano di più in Italia.

Nella 'top ten trasferte' anche Lecce e Como

Interessante notare come anche squadre non tra le più celebri si ritaglino spazi significativi in questa speciale classifica. Il Como, appena rientrato in Serie A, conta 1.915 tifosi, mentre il Milan è a quota 1.760 e il Napoli a 1.716. Più in basso, ma comunque con numeri considerevoli, compaiono squadre come Cremonese (1.361), Lecce (1.330) e Genoa (1.225), tutte realtà in grande crescita.

Ottimi numeri anche in Serie B

Non è solo la Serie A a muoversi incessantemente: anche le squadre di Serie B hanno i loro chilometraggi da record. Palermo, Modena e Sampdoria superano i 1.000 tifosi di trasferta, mentre squadre come Bari, Spezia e Reggiana dimostrano che il movimento nel campionato cadetto è intenso quasi quanto nella massima serie.

La classifica delle trasferte

Ecco la classifica completa delle trasferte delle squadre di Serie A e B:

1️⃣ Juventus (A) 2.761

2️⃣ Roma (A) 2.028

3️⃣ Inter (A) 2.028

4️⃣ Lazio (A) 2.095

5️⃣ Como (A) 1.915

6️⃣ Milan (A) 1.760

7️⃣ Napoli (A) 1.716

8️⃣ Cremonese (A) 1.361

9️⃣ Lecce (A) 1.330

Genoa (A) 1.225

Pisa (A) 1.208

Parma (A) 1.114

Sampdoria (B) 1.062

Atalanta (A) 1.001

Fiorentina (A) 1.198

Palermo (B) 1.170

Modena (B) 1.119

Avellino (B) 1.080

Catanzaro (B) 1.040

Bologna (A) 1.014

Torino (A) 804

Bari (B) 729

Hellas Verona (A) 809

Spezia (B) 655

Udinese (A) 616

Reggiana (B) 586

Padova (B) 453

Cesena (B) 471

Pescara (B) 415

Mantova (B) 383

Carrarese (B) 343

Cagliari (A) 332

Empoli (B) 270

Venezia (B) 192

Juve Stabia (B) 185

Frosinone (B) 182

Sassuolo (A) 157

Monza (B) 112

Sudtirol (B) 76

Virtus Entella (B) 55

Questi numeri sono ricavati facendo una media dei tifosi presenti nei settori ospiti (delle trasferte autorizzate) ed evidenziano che il calcio in Italia resta lo sport più seguito.