Con la Coppa Italia che sta per concludere gli impegni infrasettimanali e ha registrato buone affluenze negli stadi, le attenzioni si concentrano al prossimo weekend di calcio che si preannuncia ricco di emozioni, con partite molto attese tra Serie A e Serie B e un entusiasmo crescente sugli spalti.

In particolare, si registra una risposta straordinaria da parte dei tifosi milanisti, pronti a sostenere la squadra nella delicata trasferta di Torino, dove il settore ospiti è già completamente esaurito. Grande fermento anche in Sardegna per Cagliari- Roma, con una partecipazione altissima che ha portato al tutto esaurito nel settore ospiti.

Clima infuocato anche al Maradona per Napoli- Juventus, una delle sfide più sentite dell’intero campionato, anch’essa con settore ospiti completamente pieno. Da segnalare poi l’imponente presenza dei tifosi leccesi a Cremona, la forte partecipazione viola per Sassuolo- Fiorentina e l’incredibile afflusso di sostenitori comaschi a San Siro per Inter Como. Un weekend che promette spettacolo, passione e stadi gremiti.

La Legenda

S.O.= sold out

Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card

Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti

Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite

No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati

P.C.= gara disputata a porte chiuse

*=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club

Spettatori Serie A

Sassuolo – Fiorentina

Inter – Como (4.360, s.o.)

Verona – Atalanta (250 fid., no gruppi organizzati)

Cremonese – Lecce (2.000)

Cagliari – Roma (415, s.o.)

Lazio – Bologna (divieto residenti)

Napoli – Juventus (2.482, s. o.)

Pisa – Parma

Udinese – Genoa (850)

Torino – Milan 3.000 (s.o.)

Serie B