Con la Coppa Italia che sta per concludere gli impegni infrasettimanali e ha registrato buone affluenze negli stadi, le attenzioni si concentrano al prossimo weekend di calcio che si preannuncia ricco di emozioni, con partite molto attese tra Serie A e Serie B e un entusiasmo crescente sugli spalti.
In particolare, si registra una risposta straordinaria da parte dei tifosi milanisti, pronti a sostenere la squadra nella delicata trasferta di Torino, dove il settore ospiti è già completamente esaurito. Grande fermento anche in Sardegna per Cagliari- Roma, con una partecipazione altissima che ha portato al tutto esaurito nel settore ospiti.
Clima infuocato anche al Maradona per Napoli- Juventus, una delle sfide più sentite dell’intero campionato, anch’essa con settore ospiti completamente pieno. Da segnalare poi l’imponente presenza dei tifosi leccesi a Cremona, la forte partecipazione viola per Sassuolo- Fiorentina e l’incredibile afflusso di sostenitori comaschi a San Siro per Inter Como. Un weekend che promette spettacolo, passione e stadi gremiti.
La Legenda
- S.O.= sold out
- Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card
- Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti
- Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite
- No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati
- P.C.= gara disputata a porte chiuse
- *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club
Spettatori Serie A
- Sassuolo – Fiorentina
- Inter – Como (4.360, s.o.)
- Verona – Atalanta (250 fid., no gruppi organizzati)
- Cremonese – Lecce (2.000)
- Cagliari – Roma (415, s.o.)
- Lazio – Bologna (divieto residenti)
- Napoli – Juventus (2.482, s. o.)
- Pisa – Parma
- Udinese – Genoa (850)
- Torino – Milan 3.000 (s.o.)
Serie B
- Empoli – Palermo
- Sampdoria – Carrarese
- Modena – Catanzaro (650)
- Avellino – Venezia
- Frosinone – Juve Stabia
- Mantova – Reggiana
- Monza – Südtirol
- Padova – Cesena
- Bari – Pescara
- Entella – Spezia