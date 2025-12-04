Con la Coppa Italia che sta per concludere gli impegni infrasettimanali e ha registrato buone affluenze negli stadi, le attenzioni si concentrano al prossimo weekend di calcio che si preannuncia ricco di emozioni, con partite molto attese tra Serie A e Serie B e un entusiasmo crescente sugli spalti.

In particolare, si registra una risposta straordinaria da parte dei tifosi milanisti, pronti a sostenere la squadra nella delicata trasferta di Torino, dove il settore ospiti è già completamente esaurito. Grande fermento anche in Sardegna per Cagliari- Roma, con una partecipazione altissima che ha portato al tutto esaurito nel settore ospiti.

Clima infuocato anche al Maradona per Napoli- Juventus, una delle sfide più sentite dell’intero campionato, anch’essa con settore ospiti completamente pieno. Da segnalare poi l’imponente presenza dei tifosi leccesi a Cremona, la forte partecipazione viola per Sassuolo- Fiorentina e l’incredibile afflusso di sostenitori comaschi a San Siro per Inter Como. Un weekend che promette spettacolo, passione e stadi gremiti.

La Legenda

  • S.O.= sold out
  • Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card
  • Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti
  • Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite
  • No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati
  • P.C.= gara disputata a porte chiuse
  • *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club

Spettatori Serie A

  • Sassuolo – Fiorentina
  • Inter – Como (4.360, s.o.)
  • Verona – Atalanta (250 fid., no gruppi organizzati)
  • Cremonese – Lecce (2.000)
  • Cagliari – Roma (415, s.o.)
  • Lazio – Bologna (divieto residenti)
  • Napoli – Juventus (2.482, s. o.)
  • Pisa – Parma
  • Udinese – Genoa (850)
  • Torino – Milan 3.000 (s.o.)

Serie B

  • Empoli – Palermo
  • Sampdoria – Carrarese
  • Modena – Catanzaro (650)
  • Avellino – Venezia
  • Frosinone – Juve Stabia
  • Mantova – Reggiana
  • Monza – Südtirol
  • Padova – Cesena
  • Bari – Pescara
  • Entella – Spezia
