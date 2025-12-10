L’Atalanta di Raffaele Palladino si riscatta in Champions League e regala una serata da sogno ai suoi tifosi: a Bergamo, nella sesta giornata della fase a girone unico della massima competizione Europea, i nerazzurri battono il Chelsea 2‑1 grazie a una rimonta firmata da Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere.

Le azioni salienti della partita

Il Chelsea passa in vantaggio al 25’ con Joao Pedro, abile a finalizzare un cross di Reece James dopo la conferma del gol da parte del VAR. L’Atalanta, nonostante lo svantaggio, mantiene una buona organizzazione tattica e riparte con determinazione.

Nella ripresa, al 55’, De Ketelaere si accentra sulla destra e serve un cross morbido sul secondo palo dove Scamacca, di testa, insacca il pareggio. L’azione è propiziata proprio dal belga, che si conferma elemento chiave della manovra atalantina.

All’83’, De Ketelaere sfonda nuovamente sulla fascia, entra in area e calcia di destro: il tiro, deviato, supera il portiere Robert Sanchez e regala il 2‑1 definitivo alla Dea.

Con questa vittoria, l’Atalanta sale a 13 punti nel girone, staccando proprio il Chelsea fermo a quota 10, e si avvicina alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Le valutazioni dei due allenatori

Il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino aveva chiesto una risposta dopo la sconfitta contro il Verona in campionato, puntando su intensità e spirito di squadra.

E la prestazione positiva effettivamente è arrivata, in particolare la squadra bergamasca ha dimostrato carattere, ribaltando la partita nel secondo tempo dopo lo svantaggio iniziale.

In casa Chelsea invece il tecnico italiano Enzo Maresca ha criticato i “gol facili” concessi dalla sua squadra. Questa sconfitta inoltre complica le speranze dei Blues di evitare i playoff per accedere agli ottavi. Decisive in tal senso saranno le ultime due partite della fase a girone, in programma a fine gennaio 2026 contro Pafos e Napoli.