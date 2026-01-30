Il Bologna ha conquistato una vittoria per 3-0 contro il Maccabi Tel Aviv nella trasferta giocata a Backa Topola, in Serbia. Nonostante il risultato positivo, la squadra non è riuscita a centrare la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League. La formazione guidata da Vincenzo Italiano, pur avendo dominato l'incontro, conclude la fase a gironi al decimo posto e dovrà quindi affrontare i playoff.

La cronaca della partita

La partita si è sbloccata al 35° minuto del primo tempo. Moro ha effettuato un tiro dal limite dell'area, ma il portiere Melika ha respinto la palla in modo impreciso.

Jon Rowe è stato lesto a insaccare il pallone vagante, realizzando il gol del vantaggio. Nella ripresa, dopo soli due minuti, Riccardo Orsolini ha raddoppiato con un sinistro preciso, siglando la sua undicesima rete stagionale nella competizione europea. Nel recupero, Tommaso Pobega ha chiuso definitivamente la partita con un gol su azione, fissando il risultato finale sul 3-0.

Il contesto e le conseguenze

Nonostante la netta vittoria, il sogno degli ottavi diretti è svanito per il Bologna negli ultimi minuti. Questo è accaduto quando la Roma ha ottenuto un pareggio ad Atene e il Genk ha trovato il vantaggio sul Malmö. Questi esiti hanno determinato la discesa dei rossoblù al decimo posto in classifica, escludendoli così dalla top otto delle squadre qualificate direttamente.

Il passaggio ai turni di spareggio era già stato matematicamente assicurato prima dell'ultima giornata.

Prossimi impegni

Il Bologna si appresta ad affrontare i playoff di Europa League contro una tra Dinamo Zagabria e Brann. Il sorteggio, che definirà l'avversario e il calendario degli incontri, si terrà a Nyon domani alle 13. La squadra giocherà la partita di ritorno in casa, allo stadio Dall'Ara.

Contesto della trasferta

Il match si è disputato in campo neutro a Backa Topola, in Serbia. Questa scelta è stata dettata dalle condizioni di sicurezza in Israele. Il Maccabi Tel Aviv ha schierato in panchina il tecnico della Primavera, un segnale evidente delle difficoltà incontrate dalla squadra israeliana nel corso della competizione.