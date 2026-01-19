Il commissario tecnico del Marocco, Walid Regragui, ha espresso rammarico per “l’immagine che abbiamo dato del calcio africano” durante la finale della Coppa d’Africa disputata a Rabat. La partita è stata segnata da momenti di tensione e dalla minaccia di abbandono del campo da parte del Senegal.

Le dichiarazioni di Regragui

“Ci congratuliamo con il Senegal, anche se l’immagine che abbiamo dato del calcio africano è deludente”, ha dichiarato Regragui, riferendosi al caos scaturito dopo l’assegnazione di un rigore al Marocco nei minuti finali dei tempi regolamentari, poi fallito da Brahim Díaz.

Il tecnico ha aggiunto: “Siamo delusi per tutti i tifosi marocchini. Quando hai un rigore all’ultimo minuto, vedi la vittoria così vicina, ma alla fine il calcio ti punisce. È un peccato”.

Prospettive future

Nonostante la delusione, Regragui ha voluto trasmettere un messaggio di fiducia: “Continueremo a lavorare e il Marocco tornerà più forte”. Le sue parole sottolineano la volontà di ripartire con determinazione dopo una finale che avrebbe potuto regalare il titolo alla nazionale di casa. Il tecnico ha ribadito l'importanza di non arrendersi e di continuare a lavorare per il futuro del calcio marocchino.

La partita è stata caratterizzata da un clima di forte competizione, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria.

Nonostante la sconfitta, il Marocco guarda avanti, puntando a migliorare e a competere ai massimi livelli nel panorama calcistico africano. La promessa di Regragui è chiara: il Marocco non si arrenderà e continuerà a lottare per raggiungere i propri obiettivi.