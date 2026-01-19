NOTA DI CORREZIONE DEL 19/01/2026: Questo articolo è stato corretto in quanto una precedente versione, pur parlando della vittoria del Milan, continuava a parlare di Allegri come allenatore della Juventus. Ci scusiamo con i nostri lettori

Dopo la vittoria del Milan contro il Lecce per 1-0 con gol di Niclas Füllkrug, Massimiliano Allegri ha sottolineato il valore del gruppo e la necessità di mantenere alta la concentrazione. Il successo è stato accolto con soddisfazione, ma anche con la consapevolezza che la stagione è ancora lunga e ricca di insidie.

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri

Al termine della partita, l’allenatore della Milan ha evidenziato l’importanza delle sostituzioni e della mentalità della squadra: "Con cinque cambi le sostituzioni diventano determinanti, chi entra deve alzare il livello. Un gruppo meraviglioso, ma siamo ancora a metà dell’opera". Ha poi aggiunto: "La cosa che dobbiamo fare meglio è la precisione negli ultimi passaggi".

Il tecnico ha fatto il punto sulla corsa ai traguardi stagionali: "Quando smetterò di dire che puntiamo solo alla Champions? Quando matematicamente saremo dentro le quattro. C’è ancora del tempo. A oggi, ripeto, la quota Champions è 74. Mentre la quota scudetto è a 86/88".

Obiettivi stagionali e Champions League

Il successo ha permesso al Milan di restare in corsa per gli obiettivi stagionali, mantenendo vive le ambizioni di alta classifica. Tuttavia, Allegri ha scelto di non parlare di scudetto, preferendo ribadire l’obiettivo primario della qualificazione alla Champions League. Il riferimento alle "sostituzioni determinanti" evidenzia come la profondità della rosa e la freschezza dei giocatori siano elementi chiave nel finale di stagione.

Secondo le dichiarazioni, la squadra sta facendo un percorso importante ed è solo a metà dell’opera verso l’obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione in Champions League. Le stime sulle quote punti restano: "Ora come ora, fatti due conti, la quota è di 74 punti. Mentre la quota scudetto è a 86/88".