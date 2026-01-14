Antonio Arena, sedici anni, ha vissuto una serata indimenticabile: al suo esordio con la maglia della Roma, è entrato in campo nel finale e ha segnato il gol del momentaneo 2‑2 contro il Torino in Coppa Italia. Nonostante l’emozione, ha dichiarato: “Per me non è cambiato nulla dopo oggi”. La partita si è poi chiusa sul 2-3 per il Torino.

Il debutto e il gol del pareggio

Subito dopo essere stato inserito da Gasperini nel finale della partita, Arena ha impiegato appena trenta secondi per trovare la rete del pareggio. “È arrivato un bel cross da Wesley sul secondo palo e ho fatto un bel gol”, ha raccontato il giovane attaccante, visibilmente emozionato ma concentrato.

L'esperienza con Gasperini

Pur avendo disputato solo quattro partite in panchina e partecipato a qualche allenamento con Gasperini, Arena ha sottolineato di aver già imparato molto: “Ho fatto quattro partite in panchina con Gasperini e qualche allenamento, ma ho già imparato tanto. Ha vinto tante partite e cresciuto tanti giocatori forti, voglio continuare a lavorare e spero di proseguire così”.

Il giovane ha descritto il momento come “bellissimo”, ammettendo di essersi sentito “un po’ nervoso”, ma di aver pensato solo a giocare, senza farsi sopraffare dall’emozione.

Una partita intensa

La rete di Arena è arrivata in una partita intensa: il Torino era passato in vantaggio con una doppietta di Adams, la Roma aveva pareggiato con Hermoso e poi con il giovane Arena, ma al novantesimo Ilkhan ha siglato il gol decisivo che ha eliminato i giallorossi dalla Coppa Italia.

Nato a Sydney il dieci febbraio duemilanove, Arena ha iniziato la sua carriera in Australia prima di trasferirsi in Italia. Dal duemilaventidue ha vestito la maglia del Pescara, per poi approdare alla Roma nella Primavera e ora anche in prima squadra. È considerato uno dei talenti dell’Italia Under diciassette.