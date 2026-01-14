Questa settimana il calcio italiano non conosce pause e continua a tenere banco anche lontano dal classico weekend. Il calendario propone infatti diversi recuperi di Serie A, a conferma di una stagione intensa e compressa, in cui le partite si rincorrono senza sosta. Non solo campionato: il programma prevede anche una gara di Coppa Italia, appuntamento sempre sentito per prestigio e valore sportivo, oltre a due sfide di Coppa Italia Serie C, competizione che storicamente regala emozioni e grande coinvolgimento territoriale.

Un palinsesto ricco che testimonia come il calcio, in Italia, sia un fenomeno quotidiano e non limitato ai soli fine settimana.

E come spesso accade, non saranno solo i giocatori a scendere in campo. Tanti tifosi si metteranno in viaggio, macinando chilometri per seguire la propria squadra anche in infrasettimanale. Tra impegni di lavoro, sacrifici e passione pura, le trasferte restano un simbolo forte del tifo italiano: una presenza costante, rumorosa e colorata, capace di trasformare ogni stadio in una seconda casa. Anche in una settimana “lunga”, il calcio continua a muovere persone, emozioni e città.

Legenda: come leggere l'articolo

S.O.= sold out

Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card

Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti

Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite

No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati

P.C.= gara disputata a porte chiuse

*=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club

Recuperi Serie A

Napoli – Parma (80)

Inter – Lecce (650)

Verona – Bologna (vietata)

Como – Milan (980, s.o., no gr.org.)

Coppa Italia

Roma – Torino 60.538 (360)

Coppa Italia Serie C