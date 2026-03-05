L’Hellas Verona si presenta in forte difficoltà alla vigilia della trasferta di Bologna. Mister Sammarco dovrà fare i conti con ben sette calciatori indisponibili, tra cui i difensori Tobias Slotsager e Armel Bella‑Kotchap, entrambi usciti malconci dalla precedente sfida contro il Napoli.

Gli indisponibili nel dettaglio

I test strumentali effettuati nelle ultime ore hanno confermato lo stop per Tobias Slotsager, che ha riportato una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso sinistro. Armel Bella‑Kotchap è stato costretto al cambio durante il match di sabato scorso al Bentegodi a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro.

Con questi due nuovi infortuni, il numero degli assenti sale a sette.

Oltre ai due difensori, non saranno a disposizione Belghali, Bernede, Lirola, Lovric e Serdar. Una situazione che complica notevolmente la preparazione della squadra, costringendo il tecnico a ridisegnare quasi integralmente il reparto arretrato e la mediana in vista della gara di domenica pomeriggio allo stadio “Dall’Ara”.

Impatto sull’assetto tattico

L’emergenza totale costringe Sammarco a rivedere gli equilibri della squadra. Con così tanti elementi fuori uso, la difesa e il centrocampo dovranno essere ricostruiti con soluzioni alternative, probabilmente attingendo a riserve o giovani della rosa. La preparazione prosegue a porte chiuse a Peschiera, nel tentativo di trovare una quadratura in vista della trasferta emiliana.

Contesto e precedenti

Situazioni simili non sono nuove per il Verona. Già a dicembre, in vista della sfida contro l’Atalanta, la squadra si trovava in emergenza a centrocampo con sei giocatori out tra infortuni e squalifiche, costringendo Zanetti a scelte obbligate per la mediana.

In quella circostanza, erano assenti Gagliardini (squalificato), Serdar, Akpa‑Akpro, Bradaric, Kastanos e Suslov, con conseguente rivoluzione del reparto centrale.