Ogni fine settimana, da nord a sud, l’Italia si rimette in viaggio. Non per turismo, non per lavoro: per il calcio. Le trasferte continuano a muovere migliaia di tifosi, trasformando stazioni, autogrill e caselli autostradali in punti di ritrovo carichi di sciarpe, bandiere e cori che iniziano ben prima del fischio d’inizio.

Da Pisa a Palermo, da Genova a Lecce, il copione si ripete. Pullman organizzati dai club, treni presi all’alba, auto condivise per dividere spese e chilometri. C’è chi macina 800 chilometri per novanta minuti e chi attraversa lo Stretto pur di non mancare.

Non è solo una partita: è appartenenza, identità, rituale collettivo. In un’epoca in cui tutto è digitale, la trasferta resta fisica, concreta, faticosa.

La Juventus domina: oltre 2.000 tifosi in media in trasferta

Le grandi piazze fanno numeri imponenti, ma colpiscono anche le tifoserie delle categorie inferiori, capaci di riempire settori ospiti in stadi lontani centinaia di chilometri. Le restrizioni, le tessere, le limitazioni non hanno spento la passione: l’hanno resa più organizzata. I gruppi si coordinano, pianificano, raccolgono fondi. Ogni viaggio diventa una prova di fedeltà.

L’impatto non è solo emotivo. Le trasferte generano movimento economico: bar, ristoranti, aree di servizio e perfino piccoli centri vedono crescere presenze e consumi nei giorni di gara.

Il calcio itinerante è anche microeconomia diffusa.

Certo, non mancano criticità: ordine pubblico, costi elevati, disagi logistici. Ma il dato di fondo resta evidente: il calcio italiano continua a essere un fenomeno popolare e partecipato. Finché ci saranno tifosi disposti a percorrere centinaia di chilometri per sostenere i propri colori, le trasferte non saranno solo un dettaglio del calendario, ma il cuore pulsante del fine settimana sportivo italiano.

La classifica trasferte

Ma quali sono le squadre con più tifosi in trasferta? Ecco la classifica aggiornata al 2 marzo. La classifica nasce dalla media tra i tifosi presenti nei settori ospiti e le trasferte concesse (con o senza fidelity).

Le trasferte vietate non sono ovviamente conteggiate.