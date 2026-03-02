Ogni fine settimana, da nord a sud, l’Italia si rimette in viaggio. Non per turismo, non per lavoro: per il calcio. Le trasferte continuano a muovere migliaia di tifosi, trasformando stazioni, autogrill e caselli autostradali in punti di ritrovo carichi di sciarpe, bandiere e cori che iniziano ben prima del fischio d’inizio.
Da Pisa a Palermo, da Genova a Lecce, il copione si ripete. Pullman organizzati dai club, treni presi all’alba, auto condivise per dividere spese e chilometri. C’è chi macina 800 chilometri per novanta minuti e chi attraversa lo Stretto pur di non mancare.
Non è solo una partita: è appartenenza, identità, rituale collettivo. In un’epoca in cui tutto è digitale, la trasferta resta fisica, concreta, faticosa.
La Juventus domina: oltre 2.000 tifosi in media in trasferta
Le grandi piazze fanno numeri imponenti, ma colpiscono anche le tifoserie delle categorie inferiori, capaci di riempire settori ospiti in stadi lontani centinaia di chilometri. Le restrizioni, le tessere, le limitazioni non hanno spento la passione: l’hanno resa più organizzata. I gruppi si coordinano, pianificano, raccolgono fondi. Ogni viaggio diventa una prova di fedeltà.
L’impatto non è solo emotivo. Le trasferte generano movimento economico: bar, ristoranti, aree di servizio e perfino piccoli centri vedono crescere presenze e consumi nei giorni di gara.
Il calcio itinerante è anche microeconomia diffusa.
Certo, non mancano criticità: ordine pubblico, costi elevati, disagi logistici. Ma il dato di fondo resta evidente: il calcio italiano continua a essere un fenomeno popolare e partecipato. Finché ci saranno tifosi disposti a percorrere centinaia di chilometri per sostenere i propri colori, le trasferte non saranno solo un dettaglio del calendario, ma il cuore pulsante del fine settimana sportivo italiano.
La classifica trasferte
Ma quali sono le squadre con più tifosi in trasferta? Ecco la classifica aggiornata al 2 marzo. La classifica nasce dalla media tra i tifosi presenti nei settori ospiti e le trasferte concesse (con o senza fidelity).
Le trasferte vietate non sono ovviamente conteggiate.
- Juventus 2739
- Lazio 1995
- Napoli 1987
- Inter 1958
- Roma 1899
- Milan 1670
- Fiorentina 1480
- Como 1413
- Genoa 1404
- Pisa 1315
- Palermo 1280
- Avellino 1188
- Sampdoria 1100
- Parma 1039
- Lecce 1011
- Bologna 1010
- Salernitana 949
- Cremonese 946
- Catanzaro 901
- Vicenza 804
- Torino 803
- Verona 780
- Modena 777
- Brescia Union 709
- Atalanta 704
- Bari 668
- Padova 525
- Udinese 525
- Reggiana 521
- Mantova 495
- Arezzo 489
- Spezia 458
- Pescara 429
- Ascoli 410
- Venezia 404
- Catania 403
- Cagliari 401
- Cesena 400
- Lecco 391
- Sambenedettese 364
- Carrarese 352
- Benevento 336
- Cosenza 324
- Perugia 305
- Ternana 286
- Ravenna 273
- Potenza 270
- Monza 257
- Campobasso 256
- Frosinone 252
- Empoli 248
- Foggia 198
- Sassuolo 187
- Juve Stabia 185
- Cittadella 142
- Casarano 138
- Casertana 134
- Novara 116
- Livorno 114
- Virtus Entella 108
- Pro Vercelli 89
- Altamura 89
- Gubbio 70
- Vis Pesaro 70
- Audace Cerignola 69
- Torres 66
- Siracusa 64
- Südtirol 63
- Giugliano 61
- Crotone 60
- Sorrento 54
- Triestina 50
- Picerno 50
- Pergolettese 45
- Pro Patria 45
- Trento 44
- Carpi 41
- Monopoli 41
- Latina 35
- Trapani 35
- Rimini 33
- Dolomiti Bellunesi 30
- Pineto 30
- Guidonia 28
- Pontedera 28
- Forlì 26
- Pianese 26
- Giana Erminio 25
- Inter U23 19
- Lumezzane 15
- AlbinoLeffe 13
- Bra 12
- Juventus Next Gen 12
- Arzignano 4
- Ospitaletto 4
- Virtus Verona 3
- Renate 2
- Cavese 2
- Alcione 0,9
- Atalanta U23 0,4