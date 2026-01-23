Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha presentato la sfida di domenica contro il Bologna, sottolineando la necessità di non sottovalutare l’avversario. In conferenza stampa ha affermato che “snobbarlo o sottovalutarlo sarebbe da stupidi e sarebbe da non professionisti”, ribadendo la stima per l’allenatore e la società felsinea.

La stima per il Bologna

De Rossi ha spiegato che il Bologna non va preso alla leggera: “sappiamo quanto è forte e so quanto è forte l’allenatore del Bologna. Un allenatore che forse negli ultimi anni è quello che ha fatto più volte e costantemente bene ovunque sia andato: lo stimo professionalmente in maniera incredibile e stimo la società”.

Ha aggiunto che la stima verso la società lo rende “molto ambizioso per poterli cercare di battere”.

Il tecnico ha poi evidenziato che, nonostante il momento altalenante del Bologna, in campo scenderanno giocatori di qualità come Orsolini e Castro, e che per vincere servirà “un grandissimo Genoa”.

Situazione della squadra e continuità

De Rossi ha confermato l’assenza per squalifica di Ostigard, precisando che “giocherà Otoa centrale”. Ha inoltre riferito che Norton‑Cuffy “sta bene ed ha una fisicità importantissima, l’importante è che sia al 100%”.

Il tecnico ha sottolineato l’importanza della continuità: “Le prossime tre partite sono tutte con squadre ovviamente più quotate di noi, Bologna, Lazio e Napoli, fra le due cose preferisco avere continuità che fare un’exploit una partita e poi magari zoppicare in quelle successive”.

Ha concluso affermando che “il clean sheet fa bene alla salute perché se fai clean sheet tu esci fuori almeno con un punto, nella peggiore dell’ipotesi” e che non subire gol mette la squadra nella condizione di dover solo sperare di fare gol.

Recuperi e scelte in porta

Il Genoa ha ritrovato in gruppo Norton‑Cuffy ed Ekuban, entrambi in via di recupero e potenzialmente disponibili per la partita contro il Bologna. Il neo acquisto Bijlow è in lizza per un posto da titolare in porta, in competizione con Leali, mentre Ostigard resta squalificato.