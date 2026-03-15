La finale del Masters 1000 di Indian Wells vedrà contrapposti Jannik Sinner e Daniil Medvedev. L'evento sarà trasmesso in diretta esclusiva per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Lo streaming sarà garantito attraverso le piattaforme Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport offrirà una copertura testuale completa dell’incontro. Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro su TV8.

Programmazione esclusiva Sky

La finale tra Sinner e Medvedev sarà visibile unicamente per gli abbonati Sky, attraverso i canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

La fruizione in streaming è assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. Parallelamente, OA Sport garantirà una copertura testuale dettagliata dell’evento. TV8, diversamente da altre occasioni, non trasmetterà la partita in chiaro.

Trasmissioni in chiaro: un precedente diverso

In passato, alcune finali tennistiche di rilievo con protagonisti italiani hanno beneficiato di una trasmissione in chiaro su TV8, come accaduto per Wimbledon 2021 con Matteo Berrettini. Tuttavia, per l’attuale finale di Indian Wells, la scelta editoriale di Sky è stata quella di mantenere l’esclusiva per gli abbonati, senza prevedere alcuna forma di visione gratuita.

Strategia di copertura televisiva

La finale tra Sinner e Medvedev non sarà trasmessa in chiaro, confermando la strategia di Sky di riservare la visione dei principali tornei di tennis esclusivamente ai propri abbonati.

Questa decisione si allinea con la politica aziendale degli ultimi anni, che ha visto Sky detenere i diritti televisivi dei tornei ATP e WTA più importanti, garantendone la copertura solo attraverso i propri canali a pagamento.