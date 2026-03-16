Il tennis italiano maschile vive un momento storico: per la prima volta, quattro azzurri figurano tra i primi venti del ranking ATP. Jannik Sinner, attualmente numero due del mondo, guida il gruppo, affiancato da Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Un traguardo senza precedenti che evidenzia la crescita e la competitività del tennis italiano a livello internazionale.

Sinner, già primo italiano a salire in vetta al ranking ATP, ha ridotto il distacco dal leader Carlos Alcaraz da 3.150 a 2.200 punti dopo il primo Masters 1000 stagionale.

Nonostante i mille punti in palio a Miami, non potrà ancora superare lo spagnolo, il quale è certo di eguagliare le 66 settimane complessive da numero uno il prossimo 6 aprile. Il percorso di Sinner verso la vetta è facilitato dall'assenza di punti da difendere fino agli Internazionali BNL d'Italia. Alcaraz, invece, perderà 1.000 punti da Monte-Carlo, 330 da Barcellona e 10 da Miami. Lo spagnolo, pur avendo confermato la semifinale a Indian Wells nel 2025, ha subito la prima sconfitta stagionale contro Daniil Medvedev, un fattore che potrebbe influenzare la lotta al vertice.

I progressi degli altri azzurri nella Top 20

Tra gli altri, Lorenzo Musetti si conferma stabilmente al quinto posto mondiale.

Flavio Cobolli ha raggiunto il suo best ranking (quattordicesimo) e ha festeggiato il successo a Indian Wells in doppio misto. L'ascesa alla posizione numero diciotto di Luciano Darderi lo rende il quattordicesimo italiano a entrare nella Top 20 dal 1973. Questi risultati evidenziano la profondità e la qualità del movimento tennistico nazionale. Le classifiche aggiornate confermano la solidità del gruppo azzurro, con Cobolli e Darderi che hanno registrato un balzo di nove posizioni. Anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si mantengono tra i primi cinquanta. La presenza di quattro italiani nella Top 20 è un segnale importante per il futuro, con ulteriori margini di miglioramento. I prossimi tornei saranno cruciali per la corsa di Sinner alla vetta e per il consolidamento delle posizioni degli altri italiani nel ranking mondiale.