Nel weekend di calcio italiano tra il 13 e il 16 marzo, si registrano numeri importanti anche per quanto riguarda i tifosi in trasferta. Tra Serie A, Serie B e Serie C si contano migliaia di sostenitori pronti a seguire la propria squadra lontano da casa, con diversi settori ospiti già esauriti. Non mancano però le restrizioni: in alcune partite le trasferte sono vietate o limitate dalla tessera del tifoso e da altri provvedimenti di sicurezza.
Ecco il quadro completo delle presenze nei settori ospiti.
Serie A
- Napoli – Lecce (175 fid., no gr. org.)
- Lazio – Milan (4000 sold out)
- Udinese – Juventus (1330 (sold out)
- Como – Roma (750 divieto residenti)
- Inter – Atalanta (350 fid., no gr. org.)
- Cremonese – Fiorentina (53 divieto residenti)
- Pisa – Cagliari (160 fid., no gr. org.)
- Verona – Genoa (2050)
- Torino- Parma
- Sassuolo- Bologna
Spettatori Ser. B
- Padova – Catanzaro (1100)
- Bari – Reggiana (130)
- Sampdoria – Venezia (337)
- Entella – Avellino (800)
- Monza – Palermo (2600, sold out)
- Empoli – Mantova (400)
- J. Stabia – Carrarese (fid., no gr.)
- Sudtirol – Pescara (trasferta vietata)
- Modena – Spezia (743)
- Cesena- Frosinone
Serie C- gir. A
- Alcione – Brescia (350)
- Lecco – Novara (trasferta vietata)
- Cittadella – Dolomiti (40)
- Pergolettese – Arzignano
- Ospitaletto – Trento
- AlbinoLeffe – Giana Erminio
- Triestina – Pro Vercelli
- Lumezzane – Pro Patria
- Virtus Verona – Renate
- Vicenza – Inter U23
Girone B
- Gubbio – Ascoli (1175, sold out)
- Torres – Ravenna (trasferta vietata)
- Arezzo – Perugia (trasferta vietata)
- Samb – Campobasso (1200, sold out)
- Pineto – Bra
- Livorno – Carpi
- Pontedera – Guidonia
- Vis Pesaro – Ternana
- Forlì – Juventus U23
Spettatori C- gir. C
- Crotone – Salernitana (300, sold out)
- Benevento – Foggia (trasferta vietata)
- Casertana – Monopoli (trasferta vietata)
- Latina – Siracusa (38)
- Potenza – Cavese (trasferta vietata)
- Giugliano- Atalanta U.23
- Casarano- Cosenza
- Altamura- Catania
- Picerno- Trapani
- A. Cerignola- Sorrento
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