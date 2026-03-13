Nel weekend di calcio italiano tra il 13 e il 16 marzo, si registrano numeri importanti anche per quanto riguarda i tifosi in trasferta. Tra Serie A, Serie B e Serie C si contano migliaia di sostenitori pronti a seguire la propria squadra lontano da casa, con diversi settori ospiti già esauriti. Non mancano però le restrizioni: in alcune partite le trasferte sono vietate o limitate dalla tessera del tifoso e da altri provvedimenti di sicurezza.

Ecco il quadro completo delle presenze nei settori ospiti.

Serie A

  • Napoli – Lecce (175 fid., no gr. org.)
  • Lazio – Milan (4000 sold out)
  • Udinese – Juventus (1330 (sold out)
  • Como – Roma (750 divieto residenti)
  • Inter – Atalanta (350 fid., no gr. org.)
  • Cremonese – Fiorentina (53 divieto residenti)
  • Pisa – Cagliari (160 fid., no gr. org.)
  • Verona – Genoa (2050)
  • Torino- Parma
  • Sassuolo- Bologna

Spettatori Ser. B

  • Padova – Catanzaro (1100)
  • Bari – Reggiana (130)
  • Sampdoria – Venezia (337)
  • Entella – Avellino (800)
  • Monza – Palermo (2600, sold out)
  • Empoli – Mantova (400)
  • J. Stabia – Carrarese (fid., no gr.)
  • Sudtirol – Pescara (trasferta vietata)
  • Modena – Spezia (743)
  • Cesena- Frosinone

Serie C- gir. A

  • Alcione – Brescia (350)
  • Lecco – Novara (trasferta vietata)
  • Cittadella – Dolomiti (40)
  • Pergolettese – Arzignano
  • Ospitaletto – Trento
  • AlbinoLeffe – Giana Erminio
  • Triestina – Pro Vercelli
  • Lumezzane – Pro Patria
  • Virtus Verona – Renate
  • Vicenza – Inter U23

Girone B

  • Gubbio – Ascoli (1175, sold out)
  • Torres – Ravenna (trasferta vietata)
  • Arezzo – Perugia (trasferta vietata)
  • Samb – Campobasso (1200, sold out)
  • Pineto – Bra
  • Livorno – Carpi
  • Pontedera – Guidonia
  • Vis Pesaro – Ternana
  • Forlì – Juventus U23

Spettatori C- gir. C

  • Crotone – Salernitana (300, sold out)
  • Benevento – Foggia (trasferta vietata)
  • Casertana – Monopoli (trasferta vietata)
  • Latina – Siracusa (38)
  • Potenza – Cavese (trasferta vietata)
  • Giugliano- Atalanta U.23
  • Casarano- Cosenza
  • Altamura- Catania
  • Picerno- Trapani
  • A. Cerignola- Sorrento
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