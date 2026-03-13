Nel weekend di calcio italiano tra il 13 e il 16 marzo, si registrano numeri importanti anche per quanto riguarda i tifosi in trasferta. Tra Serie A, Serie B e Serie C si contano migliaia di sostenitori pronti a seguire la propria squadra lontano da casa, con diversi settori ospiti già esauriti. Non mancano però le restrizioni: in alcune partite le trasferte sono vietate o limitate dalla tessera del tifoso e da altri provvedimenti di sicurezza.

Ecco il quadro completo delle presenze nei settori ospiti.

Serie A

Napoli – Lecce (175 fid., no gr. org.)

Lazio – Milan (4000 sold out)

Udinese – Juventus (1330 (sold out)

Como – Roma (750 divieto residenti)

Inter – Atalanta (350 fid., no gr. org.)

Cremonese – Fiorentina (53 divieto residenti)

Pisa – Cagliari (160 fid., no gr. org.)

Verona – Genoa (2050)

Torino- Parma

Sassuolo- Bologna

Spettatori Ser. B

Padova – Catanzaro (1100)

Bari – Reggiana (130)

Sampdoria – Venezia (337)

Entella – Avellino (800)

Monza – Palermo (2600, sold out)

Empoli – Mantova (400)

J. Stabia – Carrarese (fid., no gr.)

Sudtirol – Pescara (trasferta vietata)

Modena – Spezia (743)

Cesena- Frosinone

Serie C- gir. A

Alcione – Brescia (350)

Lecco – Novara (trasferta vietata)

Cittadella – Dolomiti (40)

Pergolettese – Arzignano

Ospitaletto – Trento

AlbinoLeffe – Giana Erminio

Triestina – Pro Vercelli

Lumezzane – Pro Patria

Virtus Verona – Renate

Vicenza – Inter U23

Girone B

Gubbio – Ascoli (1175, sold out)

Torres – Ravenna (trasferta vietata)

Arezzo – Perugia (trasferta vietata)

Samb – Campobasso (1200, sold out)

Pineto – Bra

Livorno – Carpi

Pontedera – Guidonia

Vis Pesaro – Ternana

Forlì – Juventus U23

Spettatori C- gir. C