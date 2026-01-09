L'FC Internazionale Milano e il gruppo Coca-Cola hanno siglato un accordo triennale. Coca-Cola diventa official soft drink partner del club nerazzurro, mentre Powerade sarà official sports drink partner. L'intesa coinvolge la prima squadra maschile, la formazione femminile e il progetto Inter U23. Coca-Cola e Powerade saranno disponibili nei punti ristoro e nelle aree hospitality durante le partite casalinghe.

I dettagli dell'accordo

L'accordo garantisce l'esclusività nella categoria dei soft drink e sports drink, assicurando la presenza dei marchi Coca-Cola e Powerade nei bar e nelle aree hospitality dello stadio.

La partnership coinvolge tutte le principali componenti del club: la prima squadra maschile, le Inter Women e l'Inter U23.

Le dichiarazioni

Paola Donelli, marketing director di Coca-Cola Italia, ha dichiarato: “La collaborazione con l’Inter conferma l’impegno di Coca-Cola di sostenere il mondo dello sport e a promuovere valori positivi come la passione, la dedizione e il gioco di squadra”.

Giorgio Ricci, chief revenue officer di FC Internazionale Milano, ha aggiunto: “Collaborare con un brand di forte rilevanza come Coca-Cola ci permetterà non solo di consolidare il nostro percorso di crescita, ma anche di offrire ai nostri tifosi opportunità esclusive per arricchire ulteriormente l’esperienza nerazzurra”.

Strategie e obiettivi

La partnership si inserisce in una strategia di engagement volta a rafforzare il legame tra il club e i tifosi, offrendo un'esperienza arricchita sia durante le partite che nella vita quotidiana. La presenza dei prodotti Coca-Cola e Powerade negli spazi dello stadio punta a valorizzare i momenti di convivialità e a consolidare l’identità del brand nell’ambiente nerazzurro.

Sono previste attività di branding, campagne promozionali dedicate, contenuti social ed eventi esclusivi per i tifosi. Il logo Coca-Cola sarà ben visibile durante le partite casalinghe, rafforzando la presenza del marchio all’interno dello stadio e nella comunicazione del club.