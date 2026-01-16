In un calcio sempre più seguito allo stadio, calciomercato invernale fa chiacchierare i tifosi. Il mercato, ufficialmente iniziato il 2 gennaio, è ormai entrato nel vivo e sta regalando giornate intense tra trattative, indiscrezioni e colpi a sorpresa. Le società, dopo aver analizzato la prima parte di stagione, stanno intervenendo con decisione per correggere errori, rinforzare rose incomplete o alzare il livello competitivo in vista della seconda metà del campionato.

Le notizie si moltiplicano di ora in ora, i tavoli di trattativa restano aperti fino a tarda sera e il clima è quello delle fasi decisive.

Ci sono club pronti a investire in modo concreto, altri che puntano su occasioni e prestiti mirati, ma il denominatore comune è chiaro: nessuno vuole restare fermo. Tra obiettivi dichiarati, piste estere e ritorni di fiamma, il mercato di gennaio si conferma breve ma intenso, capace di cambiare equilibri e prospettive nel giro di pochi giorni.

Calciomercato live: 16 gennaio