In un calcio sempre più seguito allo stadio, calciomercato invernale fa chiacchierare i tifosi. Il mercato, ufficialmente iniziato il 2 gennaio, è ormai entrato nel vivo e sta regalando giornate intense tra trattative, indiscrezioni e colpi a sorpresa. Le società, dopo aver analizzato la prima parte di stagione, stanno intervenendo con decisione per correggere errori, rinforzare rose incomplete o alzare il livello competitivo in vista della seconda metà del campionato.
Le notizie si moltiplicano di ora in ora, i tavoli di trattativa restano aperti fino a tarda sera e il clima è quello delle fasi decisive.
Ci sono club pronti a investire in modo concreto, altri che puntano su occasioni e prestiti mirati, ma il denominatore comune è chiaro: nessuno vuole restare fermo. Tra obiettivi dichiarati, piste estere e ritorni di fiamma, il mercato di gennaio si conferma breve ma intenso, capace di cambiare equilibri e prospettive nel giro di pochi giorni.
Calciomercato live: 16 gennaio
- Il Pisa ha visto definitivamente saltare la pista Joao Pedro. Era tutto fatto: clausola pronta per essere pagata e volo pronto per il calciatore, che però ieri ha cambiato idea. Si cercherà un nuovo obiettivo per l'attacco. Nel frattempo il Pisa ha chiuso per il difensore cileno classe 2000 Felipe Loyola, in arrivo dal Club Atletico Independiente.
- Addio vicino in casa Altamura: Lepore verso la partenza, con la Folgore Caratese (Serie D) pronta a farsi avanti con decisione
- Union Brescia in movimento sul mercato offensivo: accelerazione per Patierno dell’Avellino
- Salernitana alla ricerca di un portiere: primi contatti per Anthony Iannarilli dell’Avellino, operazione complessa ma valutata dal club
- Sfuma la pista Pedro Mendes? Lo Spezia vira su Bonfanti: contatti avviati e dialogo aperto tra le parti
- Catania, sondaggio per Cargnelutti del Crotone
- Palermo costretto a cambiare obiettivo: Rui Modesto non arriverà, l’esterno dell’Udinese è destinato al Copenaghen
- Interesse del Parma sullo sfondo, ma il Monza fa muro: Birindelli verso il rinnovo, accordo in preparazione
- Movimenti in uscita per il Mantova: Artioli e Andrenacci sempre più vicini a un futuro in Serie C
- Leone nel mirino dello Spezia? La Juve Stabia resiste e fissa le proprie condizioni economiche