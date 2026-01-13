La Fiorentina è chiamata a intervenire sul mercato invernale per colmare una lacuna diventata improvvisamente evidente nel reparto arretrato. L’uscita di Pablo Marí, che ha lasciato Firenze per raggiungere Simone Inzaghi all’Al-Hilal in un’operazione da circa 2 milioni di euro, ha infatti privato la squadra di un elemento di esperienza e affidabilità. Un vuoto che il nuovo direttore sportivo viola Fabio Paratici non intende lasciare scoperto, soprattutto in una fase delicata della stagione in cui la squadra è chiamata a risalire dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Ecco perché in queste ore starebbero uscendo diversi nomi fra cui quello di Daniele Rugani della Juventus.

Paratici guarda in casa Juventus

Per risolvere il problema, Paratici starebbe guardando con particolare attenzione in casa Juventus, ambiente che conosce alla perfezione dopo i lunghi anni trascorsi alla Continassa. L’idea del dirigente sarebbe quella di sfruttare i rapporti costruiti nel tempo coi bianconeri per individuare una soluzione funzionale e sostenibile anche dal punto di vista economico. Tra i profili monitorati, uno in particolare avrebbe attirato l’attenzione della Fiorentina: Daniele Rugani. Il difensore toscano rappresenta un nome che unisce conoscenza del campionato, esperienza ad alti livelli e una situazione contrattuale che potrebbe favorire l’operazione.

Alla Juventus, infatti, Rugani ha trovato pochissimo spazio, sia sotto la gestione Tudor sia con Luciano Spalletti, collezionando complessivamente appena sei presenze in Serie A.

Rugani occasione di gennaio per la Viola

Attualmente Rugani è ai box per una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra, ma il suo rientro in campo è considerato ormai vicino. Proprio questo aspetto potrebbe rendere l’operazione ancora più interessante per la Fiorentina, che avrebbe la possibilità di inserire in rosa un difensore pronto a breve e motivato a rilanciarsi. Paratici potrebbe dunque sfruttare il rapporto privilegiato con la Juventus per provare a imbastire una trattativa vantaggiosa, magari sulla base di un prestito o di una formula che consenta ai viola di valutare il rendimento del giocatore nel medio periodo.

Per Rugani si tratterebbe di un ritorno in Toscana e di una nuova opportunità per dimostrare il proprio valore, mentre per la Fiorentina sarebbe una soluzione immediata a un problema strutturale della difesa, senza dover ricorrere a investimenti onerosi in un mercato di gennaio sempre complesso.