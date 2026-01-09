Uno degli obiettivi di questa sessione invernale di calciomercato della Juventus sarebbe quello di aggiungere alla rosa un attaccante esterno di sinistra che possa ricoprire le veci di Kenan Yildiz. Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, il club bianconero avrebbe quindi aggiunto alla lista dei nomi attenzionati quello di Yannick Ferreira Carrasco.

Calciomercato Juventus, per il ruolo del vice Yildiz spunta l'ipotesi Ferreira Carrasco

La ricerca della Juventus per il famoso vice-Yildiz è ben avviata ma in ballo ci sono profili diversi, perché il club bianconero lavora in questo modo da quanto a Torino è arrivato l'attuale amministratore delegato Damien Comolli.

C'è certamente il nome di Federico Chiesa, per il quale però persistono difficoltà economiche con il Liverpool, quindi in queste ore si sta parlando di un nuovo profilo attenzionato dai bianconeri ma anche da altri club, quello di Yannick Ferreira Carrasco. Parliamo di un elemento di 32 anni che ne compirà 33 a settembre, può andare via dall'Arabia dove gioca col l'Al-Shabab e può essere un'occasione per il mese di febbraio. La Juve si è quindi informata sul belga e ha registrato la possibilità che il classe '93 possa muoversi in queste settimane"

Romano ha proseguito nel suo incipit, facendo capire però, che quella per Ferreira Carrasco, potrebbe non essere una trattativa semplice, soprattutto per la concorrenza che rischia di crearsi: "

"Va anche detto che la società piemontese non è stata l'unica a muovere dei passi nei confronti dell'esterno, perché dall'estero e dall'Italia anche altri club ci hanno pensato.

Per esempio il Napoli era stato vicino a portare Carrasco a Castel Volturno e chissà che non possa riprovarci in questa sessione invernale. Occhio anche alla Spagna, dove il belga ha mantenuto un rapporto molto speciale con l'Atletico Madrid, club nel quale ha giocato per diversi anni. Perciò teniamo le luci puntate su questo nome, perché potrebbe essere un'occasione di mercato che può smuovere delle acque a gennaio".

Ferreira Carrasco, estro e dribbling per un calciatore che potrebbe allungare la rosa

Estro, velocità e capacità di accendere la manovra offensiva: Yannick Ferreira Carrasco è un profilo che, per caratteristiche tecniche e esperienza internazionale, potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa per la Juventus di Luciano Spalletti.

Esterno offensivo naturale, capace di agire su entrambe le fasce ma anche di accentrarsi per creare superiorità numerica, il belga unisce qualità nel dribbling a una spiccata propensione all’uno contro uno. Nel sistema di Spalletti, fatto di ampiezza, rotazioni e attacchi rapidi degli spazi, Carrasco potrebbe rappresentare un’alternativa di lusso a Yildiz, garantendo profondità, imprevedibilità e soluzioni diverse a gara in corso.