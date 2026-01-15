C’è grande attesa per le gare del prossimo weekend, che si annuncia intenso, equilibrato e ricco di spunti in ogni angolo del calcio italiano. Le sfide in programma promettono emozioni, con incroci affascinanti, rivalità storiche e punti pesanti in palio che possono indirizzare la stagione. Squadre chiamate a confermarsi, altre obbligate a reagire, tutte accomunate dalla necessità di dare risposte concrete sul campo.

Il clima tra gli spettatori quello di attesa: stadi pronti a spingere, tifoserie cariche e novanta minuti che possono fare la differenza.

Il conto alla rovescia è iniziato e il verdetto, come sempre, spetterà al campo.

Spettatori Serie A

  • Pisa – Atalanta (300, fid., no gr.org.)
  • Udinese – Inter (1.350, s.o.)
  • Napoli – Sassuolo (17, no gr.org.)
  • Cagliari – Juventus
  • Parma – Genoa
  • Bologna – Fiorentina
  • Torino – Roma (1.490)
  • Milan – Lecce (510)
  • Cremonese – Verona (480)
  • Lazio – Como

Serie B

  • Sampdoria – Entella (300)
  • Empoli – Südtirol (36)
  • Monza – Frosinone (118)
  • Venezia – Catanzaro (705)
  • Avellino – Carrarese (47)
  • Padova – Mantova (vietata)
  • Reggiana – Cesena (vietata)
  • Bari – Juve Stabia
  • Pescara – Modena (105)
  • Palermo – Spezia (44)

Serie C- gir. A

  • Dolomiti Bell. – Lecco
  • Trento – Novara (28)
  • Cittadella – Pergolettese (2)
  • Lumezzane – Alcione Milano
  • Pro Patria – G. Erminio (7)
  • Ospitaletto – Triestina
  • Arzignano - Vicenza (500)
  • Pro Vercelli – Brescia (160)
  • Renate – AlbinoLeffe
  • Inter U23 – Virtus Verona

Ser. C- gir.B

  • Vis Pesaro – Arezzo (316, fid.)
  • Juventus U23 – Ascoli (55, no gr.org.)
  • Pianese – Torres (3)
  • Campobasso – Carpi
  • Guidonia – Livorno
  • Forlì – Sambenedettese (276, fid.)
  • Perugia – Gubbio
  • Pontedera – Pineto
  • Bra – Ravenna (62)

Spett- gir. C

  • Cavese – Altamura
  • Benevento – Casarano (40)
  • Atalanta U23 – Salernitana
  • Siracusa – Audace Cerignola
  • Potenza – Casertana
  • Trapani – Sorrento
  • Picerno – Latina
  • Monopoli – Catania
  • Foggia – Giugliano
  • Cosenza – Crotone

Disclaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
