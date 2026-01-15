C’è grande attesa per le gare del prossimo weekend, che si annuncia intenso, equilibrato e ricco di spunti in ogni angolo del calcio italiano. Le sfide in programma promettono emozioni, con incroci affascinanti, rivalità storiche e punti pesanti in palio che possono indirizzare la stagione. Squadre chiamate a confermarsi, altre obbligate a reagire, tutte accomunate dalla necessità di dare risposte concrete sul campo.
Il clima tra gli spettatori quello di attesa: stadi pronti a spingere, tifoserie cariche e novanta minuti che possono fare la differenza.
Il conto alla rovescia è iniziato e il verdetto, come sempre, spetterà al campo.
Spettatori Serie A
- Pisa – Atalanta (300, fid., no gr.org.)
- Udinese – Inter (1.350, s.o.)
- Napoli – Sassuolo (17, no gr.org.)
- Cagliari – Juventus
- Parma – Genoa
- Bologna – Fiorentina
- Torino – Roma (1.490)
- Milan – Lecce (510)
- Cremonese – Verona (480)
- Lazio – Como
Serie B
- Sampdoria – Entella (300)
- Empoli – Südtirol (36)
- Monza – Frosinone (118)
- Venezia – Catanzaro (705)
- Avellino – Carrarese (47)
- Padova – Mantova (vietata)
- Reggiana – Cesena (vietata)
- Bari – Juve Stabia
- Pescara – Modena (105)
- Palermo – Spezia (44)
Serie C- gir. A
- Dolomiti Bell. – Lecco
- Trento – Novara (28)
- Cittadella – Pergolettese (2)
- Lumezzane – Alcione Milano
- Pro Patria – G. Erminio (7)
- Ospitaletto – Triestina
- Arzignano - Vicenza (500)
- Pro Vercelli – Brescia (160)
- Renate – AlbinoLeffe
- Inter U23 – Virtus Verona
Ser. C- gir.B
- Vis Pesaro – Arezzo (316, fid.)
- Juventus U23 – Ascoli (55, no gr.org.)
- Pianese – Torres (3)
- Campobasso – Carpi
- Guidonia – Livorno
- Forlì – Sambenedettese (276, fid.)
- Perugia – Gubbio
- Pontedera – Pineto
- Bra – Ravenna (62)
Spett- gir. C
- Cavese – Altamura
- Benevento – Casarano (40)
- Atalanta U23 – Salernitana
- Siracusa – Audace Cerignola
- Potenza – Casertana
- Trapani – Sorrento
- Picerno – Latina
- Monopoli – Catania
- Foggia – Giugliano
- Cosenza – Crotone
Disclaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.