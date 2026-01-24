La Juventus, seguendo le indiscrezioni delle ultime ore, starebbe accelerando in maniera definitiva per Youssef En-nesyri, centravanti che dovrebbe sbarcare nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore a Torino con la formula del prestito oneroso e senza obbligo di riscatto. Un'operazione che regalerebbe a Spalletti il centravanti di manovra tanto richiesto dal tecnico toscano ma che non convincerebbe del tutto il giornalista Fabio Ravezzani. Quest'ultimo, in un messaggio pubblicato sul proprio account X, si è detto particolarmente scettico della trattativa fra i due club: "Impossibile prevedere come andrà En Nesyri nella Juve.

Ma una domanda si pone: perché il Fenerbahce lo lascia andare a condizioni tanto favorevoli? Siamo di nuovo davanti a un’operazione di medio-piccolo cabotaggio? In attacco serve una certezza, non una scommessa. Vedremo".

Ravezzani e il commento sulle altre gare di Serie A

Il giornalista ha poi focalizzato il suo commento sulle altre gare disputate in Serie A, focalizzandosi sulla roboante vittoria del Como sul Torino: "Quarta sconfitta consecutiva in campionato per il Torino, ma il 6-0 è davvero umiliante. Al netto della superiorità tecnica indiscutibile del Como, non credo che la squadra sia più in grado di risollevarsi senza un cambio in panchina. Il lampo in Coppa Italia non basta".

Ravezzani ha poi detto la propria su quanto si è visto e sentito dopo il 6 a 2 inferto dall'Inter al Pisa ieri sera: "L’errore di Sommer c’è, ma ha perfettamente ragione Chivu quando riconosce che la colpa sia sua.

In quella zona di campo, con gli avversari in pressione, chiedere di giocare la palla anziché allontanarla è rischio folle. Sul 2-0 sarebbe stata necessaria maggior reattività. Quando le cose non funzionano l’allenatore debole va a caccia di fantasmi. Chivu: fuoco nemico, fuoco amico, pubblico non fischi, dicevano che eravamo deboli… É una deriva pericolosa. Lui ha l’intelligenza per volare più alto dei soliti inutili complottismi giustificatori".

I tifosi rispondono a Ravezzani

Le parole su Chivu di Ravezzani hanno acceso il dibattito con alcuni dei suoi seguaci. "Mi sembra proprio uno che non accampa mai scuse. Ha fatto i complimenti all'Arsenal così sinceri che i tifosi inglesi si sono stupiti.

Mai parlato di arbitri. Mai attaccato allenatori. Qui si è preso una rivincita su Mourinho che lo ha tirato in mezzo in settimana" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Onestamente non avrei scommesso un centesimo su di lui visto che era un ripiego clamoroso. Ma ha stoffa e dovrebbero quanto meno dargli i giocatori che chiede".