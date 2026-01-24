La Juventus è pronta a mettere a disposizione di Luciano Spalletti un nuovo rinforzo per il reparto offensivo e il nome sempre più vicino è quello di Youssef En-Nesyri. I bianconeri stanno accelerando in queste ore per chiudere l’operazione, che viene considerata strategica per completare l’attacco in vista della seconda parte di stagione. A fare il punto sullo stato della trattativa è stato Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha fornito aggiornamenti significativi: “Può essere il giorno del via libera definitivo, ma l’operazione è impostata.

Il lavoro del direttore sportivo della Juventus Marco Ottolini a Istanbul è stato importante per limare tutte le distanze. In primis col Fenerbahce, perché la Juventus farà un prestito con diritto di riscatto. Il prestito avrà comunque una cifra abbastanza importante, non arriverà a 4 milioni, un po’ meno, ma sarà comunque un prestito inizialmente e la Juventus in questo pacchetto coprirà anche l’ingaggio del giocatore, quindi l’accordo Juve-Fenerbahceci è impostato, ci sarà un diritto di riscatto, non obbligo. La Juve sceglierà la sua punta in estate. Dovesse far bene En-Nesyri, la Juve potrà tenerlo con sé oppure decidere di rimandarlo a Istanbul per un diritto di riscatto appena sotto i 20 milioni di euro”.

Le parole di Romano

La dirigenza juventina ha dunque impostato un’operazione che consente flessibilità economica e tecnica. La formula del prestito con diritto di riscatto permette alla Juventus di valutare l’impatto dell’attaccante marocchino nel sistema di gioco di Spalletti, senza vincoli immediati sul lungo periodo. En-Nesyri rappresenta un profilo esperto a livello internazionale, abituato a pressioni elevate e con caratteristiche fisiche che potrebbero garantire soluzioni diverse nel reparto offensivo bianconero, soprattutto in una fase della stagione in cui servirà continuità e profondità.

Secondo Romano, l’accordo con il giocatore è ormai alle battute finali: “Siamo ai dettagli finali con l’agente del giocatore, quindi aspettiamo questo tipo di passaggio, ma sull’ingaggio l’accordo c’è.

Si sta lavorando a livello contrattuale sulle commissioni e sul resto. Quindi lavori in corso per gli ultimi passaggi e poi En-Nesyri è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Quindi si vede il traguardo di questa operazione, è impostata, può essere davvero il weekend di En-Nesyri in bianconero”. Segnali che confermano come la fumata bianca sia sempre più vicina e che l’attaccante possa presto essere a disposizione del nuovo tecnico.

Si cerca anche un terzino destro

Parallelamente, la Juventus continua a muoversi anche su altri fronti del mercato. Oltre all’attacco, l’attenzione è rivolta al rafforzamento della corsia destra difensiva, dove l’obiettivo è individuare un profilo giovane e funzionale, preferibilmente con la formula del prestito.

Tra i nomi valutati c’è quello di Juanlu Sanchez del Siviglia, esterno che ha attirato l’interesse di diversi club per la sua capacità di abbinare spinta offensiva e applicazione difensiva. Sul giocatore, però, è tornato forte anche il Napoli, che lo aveva già seguito nella scorsa estate senza riuscire a trovare un accordo con il club spagnolo. La situazione resta quindi in evoluzione e non è da escludere un duello di mercato tra bianconeri e azzurri, con la Juventus determinata a consegnare a Spalletti una rosa sempre più completa e competitiva, capace di affrontare al meglio i numerosi impegni stagionali.