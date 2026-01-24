Alla vigilia della partita contro la Roma, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, con un focus particolare su Alexis Saelemaekers. “Saelemaekers ieri stava molto meglio, oggi valuterò se farlo giocare titolare”, ha dichiarato Allegri, aggiungendo dettagli sulle condizioni di altri giocatori. “Gimenez procede bene, è lontano dal rientro e sarà una bella risorsa per il finale di stagione. Leao sta convivendo ancora con questo piccolo problema, sarà però a disposizione. Siamo pronti per giocare questa partita lunga, bella e appassionante”.

Il tecnico ha poi approfondito la gestione di Leao: “Gioca sempre perché il dolore è minimo ma va gestito, probabilmente è fastidioso. È cresciuto ma deve crescere ancora. Il talento non gli manca – ma deve avere continuità di prestazione – ma è normale. È difficile che chi ha talento abbia continuità nei novanta minuti”.

Valutazione sulle condizioni dei giocatori

Le parole di Allegri sono state pronunciate in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Il tecnico ha voluto rassicurare sullo stato di forma dei giocatori chiave, pur sottolineando la necessità di gestire piccoli acciacchi fisici. Saelemaekers era uscito nella ripresa della partita contro il Lecce per un risentimento all’adduttore sinistro, e le sue condizioni erano da valutare.

Allegri ha confermato che la decisione sul suo impiego da titolare sarebbe stata presa proprio nella giornata odierna. Anche Leao, pur afflitto da un fastidio, sarà a disposizione, mentre Gimenez non è ancora pronto per il rientro.

Preparazione alla sfida contro la Roma

Il Milan, privo di impegni infrasettimanali, stava preparando lo scontro diretto contro la Roma affidandosi ai titolarissimi. Erano stati confermati i rientri di alcuni giocatori, mentre le condizioni di Saelemaekers restavano in dubbio a causa del risentimento muscolare accusato contro il Lecce. In attacco erano indicati come titolari Pulisic e Leao, con Fullkrug pronto a subentrare a gara in corso.