La sfida tra Milan e Parma, in programma questa sera alle 18.00 allo stadio San Siro, accende la 26ª giornata della Serie A 2025/26 e rappresenta, per i rossoneri, uno snodo fondamentale nella corsa al vertice della classifica. La squadra di casa si presenta al confronto desiderosa di confermare il proprio ruolo di protagonista in un campionato in cui la distanza dalla capolista Inter non è incolmabile ma richiede la massima attenzione in ogni turno.

Il Milan, secondo a quota 54 punti dopo 25 partite con una striscia di 24 gare a punti che dimostra costanza e competitività, è alla ricerca dei tre punti per restare agganciato alla vetta e confermare un percorso di crescita che nelle ultime giornate ha visto la squadra alternare prestazioni solide ad alcune incertezze, come il pareggio interno contro del Milan con il Como nel recupero della 23ª giornata.

Il Parma, allenato da Carlos Cuesta, si presenta a San Siro con la consapevolezza di aver compiuto progressi considerevoli nella stagione. Con 29 punti in classifica e un margine rassicurante sulla zona retrocessione, i gialloblù hanno raccolto risultati importanti nelle ultime uscite, come le vittorie contro Bologna e Hellas Verona, che hanno dato slancio alla loro rincorsa verso una salvezza tranquilla. Il Parma, anche se non sempre continuo, ha mostrato di poter essere pericoloso e competitivo, soprattutto nei momenti in cui riesce a sfruttare contropiedi e transizioni rapide.

Storicamente, il confronto tra le due formazioni ha sempre riservato gol e spettacolo, con il Milan che vanta una lunga serie di partite consecutive realizzate contro il Parma e una tendenza ad imporsi tra le mura amiche.

La gestione delle assenze e delle scelte di formazione appare centrale nella vigilia di questo match. Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri sarà squalificato e dunque non potrà seguire la squadra dalla panchina, costringendo lo staff tecnico a prendere in mano le redini tattiche durante la partita. Questa situazione, che nasce dall’espulsione rimediata nell’ultimo turno per un diverbio con gli avversari, aggiunge un ulteriore motivo di attenzione nella costruzione della gara per il Milan.

Secondo gli ultimi aggiornamenti Christian Pulisic e Rafael Leão stanno bene e dovrebbero finalmente essere la coppia d'attacco per la partita di stasera, una soluzione vista con meno frequenza nelle ultime settimane, ma capace di dare nuova energia alla manovra offensiva rossonera. Pulisic, che ha avuto diversi problemi fisici durante la stagione, sembra aver trovato una forma tale da poter partire dal primo minuto, mentre Leão, dopo qualche pausa per gestione fisica, si candida per guidare il reparto avanzato insieme all’americano. Nkunku e Füllkrug dalla panchina saranno pronti a dare fiato ai due attaccanti rossoneri. La probabile soluzione tattica per il Milan vede dunque un modulo 3-5-2, con Maignan tra i pali e una difesa composta da Tomori, Gabbia e un terzo centrale che sarà scelto in base alle scelte tecniche, con il ritorno possibile di Bartesaghi in posizione di braccetto o la conferma di De Winter viste la quasi sicura indisponibilità di Pavlovic.

Nella cabina di regia dovrebbe esserci ancora Modrić oppure Ardon Jashari che si sta ritagliando un ruolo da protagonista in questa fase del campionato. Rientra dopo la squalifica Adrien Rabiot con uno tra Ricci e Fofana nel centrodestra. Saelemaekers dopo aver superato i problemi fisici dovrebbe riprendere il posto da titolare a destra lasciando Athekame in panchina con Bartesaghi o Estupinan a sinistra. Ruben Loftus-Cheek dovrebbe riassaggiare il campo dopo aver saltato la partita con il Como per problemi gastrointestinali.

Modulo speculare per il Parma del giovane Cuesta che dovrebbe schierare la coppia d'attacco Pellegrino - Strefezza dal primo minuto.

L'argentino è attenzionato dalle big della serie A. In mediana qualità e quantità con Bernabè e Nicolussi-Caviglia assieme a Keità per dare equilibrio. A comporre la linea difensiva Delprato con Troilo e Valenti davanti al giovane portiere Corvi.

La direzione di gara sarà affidata all'arbitro Marco Piccinini della sezione CAN di Forli, assistito in campo da Giorgio Peretti e Valerio Colarossi. Il quarto ufficiale sarà la signora Maria Sole Ferrieri Caputi. Dalla sala VAR di Lissone agiranno il Giacomo Camplone, con l'assistenza AVAR di Luca Pairetto.

Milan: i giocatori a disposizione di mister Landucci (Massimiliano Allegri squalificato) per la partita contro il Parma

Portieri: Maignan, Pittarella, Terracciano

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupinan, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori.

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Ricci. Saelemaekers;

Attaccanti: Füllkrug, Nkunku, Leao, Pulisic.

Parma: la lista ufficiale dei giocatori convocati da Cuesta per la partita di San Siro

Portieri: Casentini, Corvi, Rinaldi.

Difensori: Britschgi, Carboni, Delprato, Drobnic, Mena Martinez, Troilo, Valenti, Valeri.

Centrocampisti: Bernabé, Cremaschi, Estévez, Keita, Nicolussi Caviglia, Ordoñez, Sørensen.

Attaccanti: Elphege, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino, Strefezza.