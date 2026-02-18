La partita tra Milan e Como, in programma stasera alle 20.45 allo stadio San Siro per il recupero della 24ª giornata della Serie A 2025/26. Per i rossoneri si tratta di un’occasione per consolidare la seconda posizione in classifica, restando alle spalle dell’Inter e tentando di accorciare ulteriormente il gap in una stagione in cui ogni punto può risultare decisivo nella corsa allo scudetto e alle posizioni di vertice. Il Como, invece, ha fin qui costruito un cammino solido e si presenta a Milano con l’obiettivo di confermare quanto di buono fatto finora e allungare la propria striscia di risultati utili, provando a insidiare le posizioni europee.

La classifica racconta di un Milan con 53 punti dopo 24 gare disputate, frutto di un percorso costante con un solo ko e numerosi risultati utili consecutivi, compreso il 2-1 con cui i rossoneri si sono imposti nel recente match contro il Pisa grazie a un guizzo di Modrić nei minuti finali, che ha sottolineato la capacità della squadra di saper soffrire e ribaltare il risultato nei momenti chiave. In un campionato così equilibrato, dove l’Inter comanda con margine ma mantiene alta l’attenzione delle avversarie, la posta in palio di stasera diventa fondamentale sia per la classifica che per la fiducia interna al gruppo.

Il Como arriva a Milano per giocare contro il Milan forte di un rendimento interessante: con 41 punti i lariani occupano momentaneamente la settima piazza, a ridosso della zona europea. La squadra di Fabregas ha dimostrato di poter competere con avversari di grande livello, ma nelle ultime uscite ha pagato qualche sbavatura, come evidenziato dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, che ha frenato il ritmo di marcia dei biancoblu. Proprio per questo, affrontare il Milan sul terreno di San Siro rappresenta una sfida doppia: innanzitutto per misurare se stessi contro una delle candidate al titolo, e poi per raccogliere punti che potrebbero diventare determinanti nella lotta per un piazzamento europeo.

Two hours to go ⌚️ pic.twitter.com/KKNQfmaGAv — AC Milan (@acmilan) February 18, 2026

La soluzione tattica più probabile per il Milan rimane il 3-5-2, con Maignan tra i pali e un blocco difensivo composto da Tomori, De Winter e Pavlovic. Turno di riposo previsto per Matteo Gabbia. In mediana, con l’assenza di Rabiot per squalifica, appare probabile Jashari come sostituto con Modrić e Ricci, dalla panchina Fofana sarebbe pronto a subentrare per dare sostanza alla manovra difensiva vista la probabile assenza di Loftus-Cheek. Sulle fasce, la velocità di Athekame da un lato e la corsa di Bartesaghi a sinistra, alternative dinamiche che potrebbero dare ampiezza alla manovra, mentre in avanti la coppia offensiva dovrebbe vedere Leão come riferimento principale, supportato da Nkunku.

Da valutare le condizioni di Saelemaekers che dovrebbe comunque andare in panchina.

Il Como risponde con un modulo simile al 4-2-3-1, cercando equilibrio in fase di non possesso e fluidità offensiva nella trequarti. La difesa potrebbe vedere in porta Butez, protetto dai centrali Smolcic, Ramón, Diego Carlos e Valle. A centrocampo, la coppia Perrone-Da Cunha cercherà di schermare e ripartire con precisione, mentre dietro l’unica punta Douvikas si muoverà una linea formata da Vojvoda, Nico Paz e Baturina, pronti a creare superiorità sugli esterni e a cercare l’uomo centrale nelle zone di rifinitura.

La direzione di gara è affidata a Maurizio Mariani della sezione CAN di Aprilia, in campo sarà affiancato dai guardialinee Tegoni e Bindoni, il quarto ufficiale Marcenaro.

Dalla sala VAR di Lissone agiranno Gariglio con l'assistenza AVAR di Maresca.

See you at San Siro tomorrow, Lariani! pic.twitter.com/6GhSeDYbOt — Como1907 (@Como_1907) February 17, 2026

Milan: i giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita contro il Como

Portieri: Maignan, Pittarella, Terracciano

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupinan, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori.

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Modric, Ricci. Saelemaekers;

Attaccanti: Füllkrug, Nkunku, Leao, Pulisic.

Como: mister Cesc Fabregas ha convocato questi giocatori per il recupero a San Siro contro il Milan

Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina;

Difensori: Kempf, Valle, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt;

Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha.

Attaccanti: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai.