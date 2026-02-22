Il noto conduttore televisivo Ezio Greggio ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato al momento delicatissimo che sta vivendo la sua Juventus: "Dopo la partita farsa con l’Inter è crollata l’auto stima. Un’altra sconfitta. Senza Bremer dietro siamo più vulnerabili, Di Gregorio non corrisponde alle aspettative. Zero attaccanti. Con in campo Koopmeiners e Openda giochiamo in 9. Spalletti non può far miracoli con una squadra dove sì e no il 30% dei giocatori è da Juve. Va rifondato tutto, dall’alto, molto in alto ove servono una proprietà che ami il calcio, dirigenti che per capire il calcio italiano dovrebbero parlare la nostra lingua e venire da sostanziose esperienze del nostro campionato, fino ai giocatori che siano da Juve".

Juventus, Greggio: 'Per puntare in alto serve un mix di calciatori forti ma noi abbiamo solo mezze tacche'

Greggio ha poi indicato quelle che sarebbero le basi da cui la Juventus dovrebbe ripartire: "Nel calcio di oggi per puntare in alto, servono un grande allenatore (lo abbiamo), un mix di giocatori fuoriclasse (abbiamo solo Yildiz e Bremer) e giocatori solidi con prestazioni costanti (ne abbiamo pochissimi). Con mezze tacche, scarponi e bidoni i risultati sono questi: dal 2020 non vinciamo un campionato, dal 2021 una Coppa (italiana). Da galera non è stata solo l’ultima maglia ma la gestione degli ultimi anni"

Infine Greggio ha scritto: "Ci sono grandi gruppi con enormi mezzi finanziari che potrebbero far tornare grande la Juve magari con un ex, mito bianconero, al vertice della struttura.

Comunque fino alla fine…che di sto passo è vicina . Luciano help!"

I tifosi rispondono a Greggio

Le parole di Greggio hanno acceso il dibattito sul web: "Bravo Ezio, vogliono fare i dirigenti di una società come la Juventus senza neppure sapere da che parte si inizia, da anni continuano a fare stupidaggini e poi per rientrare nel FPF, ci stanno mandando alla deriva. Senza dimenticarci gli incompetenti che spacciano come dirigenti" scrive un utente su X. Un altro invece, in tono polemico, aggiunge: "Dopo la partita farsa contro l’Inter è crollata l’auto stima... Una battuta che non fa ridere nemmeno gli juventini... Perché era una battuta vero?".