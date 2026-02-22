Un nuovo capitolo della Bundesliga è pronto ad andare in scena sabato 22 febbraio alle 15:30 all’Europa-Park Stadion di Friburgo, quando i padroni di casa ospiteranno il Borussia Mönchengladbach nel 23° turno della stagione tedesca. Il Friburgo, squadra spesso sorprendente tra le mura amiche, cerca punti pesanti contro i Fohlen per continuare a coltivare ambizioni in chiave europea e sfruttare la spinta del proprio pubblico. Perché qui in palio ci sono non solo tre punti, ma anche la possibilità di prendere il largo nella corsa a un piazzamento in zona coppe e lasciarsi alle spalle possibili concorrenti dirette.

Le probabili formazioni di Friburgo-Borussia Mönchengladbach

Le scelte tecniche premiano la continuità su entrambi i fronti, con entrambe le compagini pronte a schierarsi con un classico 4-4-2.

Friburgo (4-4-2): Noah Atubolu tra i pali; difesa con Philipp Treu, Matthias Ginter, Bruno Ogbus e Christian Guenter; a centrocampo Cyriaque Irie, Maximilian Eggestein, Patrick Osterhage e Derry Scherhant; davanti la coppia formata da Yuito Suzuki e Lucas Höler.

Borussia Mönchengladbach (4-4-2): Moritz Nicolas in porta; retroguardia con Philipp Sander, Nico Elvedi, Kota Takai, Yannik Engelhardt; linea mediana con Jens Castrop, Florian Neuhaus, Kevin Stoeger e Lukas Ullrich; duo d’attacco composto da Franck Honorat e Haris Tabakovic.

Quote: Friburgo avanti nei pronostici secondo i principali bookmaker

Gli operatori del betting si schierano: Friburgo favorito con una quota vicina alla pari su tutte le principali piattaforme. Bwin quota la vittoria del Friburgo a 1.95, il pareggio a 3.40 e il successo del Borussia Mönchengladbach a 3.80. Quote simili per William Hill, che offre l’1 a 2.05, la X a 3.30 e il 2 sempre a 3.30.

Chiude il quadro Bet365 con Friburgo a 1.95, pari a 3.25, sorpresissima ospite a 4.33. Il leggero margine della formazione di casa nei pronostici sottolinea l’importanza e la difficoltà del campo dell’Europa-Park Stadion.

Statistiche: i protagonisti attesi tra Friburgo e Borussia Mönchengladbach

Tra gli uomini più attesi in maglia Friburgo spicca Lucas Höler.

L’attaccante tedesco, alla sua settima stagione in biancorosso-nero, ha raccolto finora 1 gol e 1 assist in 20 presenze, mostrando grande spirito di sacrificio come testimoniato dalle 91 duelli vinti su 194 complessivi. Nonostante non sia una vera punta prolifica, Höler si distingue per la capacità di proteggere palla, aprire spazi e guadagnare rigori importanti (già due penalty conquistati quest’anno). I suoi 17 tiri totali, di cui 10 nello specchio, rivelano una discreta partecipazione alla manovra offensiva. Non si risparmia nemmeno in ripiegamento, con 13 contrasti riusciti e 7 intercetti che testimoniano un contributo continuo anche nella fase difensiva.

Accanto a lui, Yuito Suzuki rappresenta la mina vagante della trequarti friburghese.

Il centrocampista giapponese, spesso imprevedibile nei suoi inserimenti, in 17 presenze è andato a segno 3 volte, fornendo anche 2 assist. Le sue statistiche evidenziano 21 conclusioni verso la porta (11 nello specchio) e già 16 occasioni chiave create per i compagni. Suzuki punta molto sull’uno contro uno: ha tentato 21 dribbling e ne ha portati a termine 12, risultando così uomo da temere negli strappi tra le linee. Nonostante il fisico minuto, partecipa attivamente anche in fase di non possesso, con 13 tackle e 5 intercetti.

In casa Borussia Mönchengladbach, massima attenzione va rivolta a Franck Honorat e Haris Tabakovic, due giocatori capaci di creare pericoli anche quando la partita sembra spegnersi.

Il francese Honorat, pur senza gol all’attivo, si è distinto come uomo-assist: 5 passaggi vincenti in 16 uscite, con 30 occasioni chiave sfornate ai compagni e ben 37 dribbling tentati, 13 dei quali andati a buon fine. La sua capacità di servire palloni utili nelle aree calde del campo potrà essere un fattore decisivo per i Fohlen. Honorat ha inoltre conquistato un rigore in stagione e contribuisce anche in copertura con 12 tackle e 5 intercetti.

Haris Tabakovic guida l’attacco degli ospiti con un curriculum da centravanti puro: 10 gol e 2 assist in 21 apparizioni, frutto di 34 tiri totali (19 in porta) e una presenza imponente nell’area avversaria, grazie anche a 212 duelli affrontati e ben 90 vinti.

Tabakovic è elemento fondamentale per tenere alta la squadra, ma dovrà migliorare la mira dal dischetto dopo due errori su rigore. In fase difensiva ha dato un contributo marginale, ma i suoi 29 falli commessi sottolineano anche una certa aggressività negli scontri fisici con i difensori avversari.