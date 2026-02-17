Il Barcellona subisce una battuta d’arresto nel derby catalano contro il Girona, perdendo 2-1 e cedendo il primo posto della Liga al Real Madrid. La sconfitta è maturata in trasferta, dove i blaugrana erano chiamati a difendere la leadership del campionato.

Nel corso dell’incontro, il Barcellona era passato in vantaggio grazie a un gol di Pau Cubarsí, ma ha fallito un rigore con Lamine Yamal. Nella ripresa, Thomas Lemar ha pareggiato i conti e, all’86’, Fran Beltrán ha firmato la rete decisiva che ha ribaltato il risultato.

Il derby catalano si decide nel finale

Il vantaggio iniziale del Barcellona è arrivato con un colpo di testa di Cubarsí, ma è durato appena due minuti prima del pareggio di Lemar. Il gol di Beltrán, arrivato a pochi minuti dalla fine, ha sancito la rimonta del Girona e consegnato la vittoria alla squadra di casa.

Conseguenze in classifica

Con questo risultato, il Barcellona perde la vetta della classifica della Liga, che passa nelle mani del Real Madrid con due punti di vantaggio.

La partita e le decisioni arbitrali

La partita è stata segnata da una forte polemica arbitrale: il Barcellona ha protestato per un presunto fallo di Echeverri su Koundé nella fase che ha portato al gol decisivo di Beltrán.

Il Comitato Tecnico degli Arbitri ha riconosciuto che l’azione avrebbe potuto essere sanzionata come fallo, mentre l’analista Iturralde González ha affermato che il gol non avrebbe dovuto essere convalidato. Inoltre, il rigore fallito da Yamal avrebbe dovuto essere ripetuto, secondo lo stesso analista, a causa di un’invasione dell’area da parte di compagni prima del tiro.