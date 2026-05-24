Nonostante l’Atalanta non abbia ancora ufficializzato il suo arrivo, Cristiano Giuntoli starebbe già lavorando sotto traccia per programmare il futuro del club bergamasco. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il dirigente toscano avrebbe iniziato a individuare i primi rinforzi per la nuova Dea e tra le priorità ci sarebbe l’acquisto di un portiere.

Il nome che starebbe emergendo con forza nelle ultime ore sarebbe quello di Michele Di Gregorio. L’estremo difensore della Juventus rappresenta un profilo molto apprezzato da Giuntoli, che fu proprio uno dei principali artefici del suo trasferimento in bianconero oltre due anni fa.

Un legame professionale forte che potrebbe ora favorire un nuovo ricongiungimento, questa volta a Bergamo.

L’operazione potrebbe trovare anche il gradimento della stessa Juventus. Alla Continassa, infatti, starebbero valutando un’importante rivoluzione tra i pali e l’idea sarebbe quella di puntare con decisione su Alisson come nuovo titolare per la prossima stagione.

Di Gregorio verso Bergamo: bastano 10 milioni

In questo scenario, la cessione di Di Gregorio diventerebbe più semplice. L’Atalanta valuterebbe quindi l'operazione per un portiere già pronto per palcoscenici europei e abituato alle pressioni di un grande club, al netto di qualche sbavatura commessa in questa stagione.

Per tutta questa serie di motivi, una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro potrebbe bastare per sbloccare la trattativa.

Un investimento ritenuto sostenibile dalla società bergamasca, soprattutto in vista della possibile nuova rivoluzione tecnica che accompagnerà il prossimo ciclo nerazzurro e che potrebbe essere guidata da Maurizio Sarri.

L’Inter pensa a Ndoye per l’attacco di Chivu

Restando in tema nerazzurro, ma spostandoci a Milano, anche l’Inter starebbe lavorando a un rinforzo importante per il reparto offensivo. La dirigenza guidata da Giuseppe Marotta vorrebbe infatti consegnare a Cristian Chivu una rosa ancora più competitiva in vista di una stagione che vedrà i campioni d’Italia chiamati a confermarsi.

Tra i nomi monitorati ci sarebbe quello di Dan Ndoye. L’esterno svizzero, attualmente in forza al Nottingham Forest, verrebbe considerato un profilo ideale per età, caratteristiche tecniche ed esperienza maturata in Serie A durante il suo percorso al Bologna.

Classe 2000, rapido e capace di ricoprire più ruoli offensivi, Ndoye rappresenterebbe un investimento importante ma già pronto per competere ad alti livelli. Per convincere il club inglese a lasciarlo partire potrebbero servire circa 35 milioni di euro.