Nicolò Schira ha registrato un video sul proprio canale Youtube trattando diverse notizie di calciomercato. Iniziando dalla Juventus il giornalista ha detto: "Senza la Champions la società bianconera avrebbe meno introiti e soprattutto meno appeal. Basti pensare a Bernardo Silva che ha messo in stand by i bianconeri e pare abbia intensificato i contatti con l'Atletico Madrid. Se per alcuni quindi la massima competizione europea è un obiettivo imprescindibile, per altri non è cosi. Alisson infatti ha dato il suo benestare a vestire bianconero a prescindere, a patto che la società piemontese gli confermi quanto promesso qualche mese fa, ovvero un triennale a 5 milioni di euro a stagione.

Quindi a oggi la Juve deve trovare la quadra con il Liverpool, che al netto di un contratto con il portiere di un solo anno, valuta il brasiliano almeno 15 milioni di euro. Quindi ci sarà da trattare, perché parliamo di una cifra importante, ma la Juventus è convinta di poter arrivare ad Alisson".

Schira e il mercato degli esterni di Roma e Napoli

Schira si è poi spostato in casa Roma: "A Trigoria sono convinti di voler fare un altro colpo alla Malen in attacco per la prossima estate. C'è qualche indizio che ci porta ad un profilo che avrebbero individuato: si tratta di un calciatore che gioca in Premier League, ha talento e con l'olandese ha in comune la stessa agenzia di procuratori. Insomma, parliamo di Summerville.

L'esterno offensivo oggi è in forza al West Ham, che sta rischiando concretamente la retrocessione. Un'eventualità che evidentemente faciliterebbe la sua uscita. Restando in tema esterni, occhio al Napoli che sta seguendo con attenzione Alessio Cacciamani, classe 2007 di proprietà del Torino che ha fatto cose straordinarie in prestito alla Juve Stabia. Nell'ultima gara della compagine campana, c'era un osservatore inviato da De Laurentiis e quindi bisogna tenere in considerazione la questione, soprattutto in considerazione degli ottimi rapporti fra le due società".

Solet e i contatti sempre più frequenti con l'Inter

Infine Schira ha concluso parlando dell'Inter: "Se per la Beneamata vedo complicata la trattativa per Nico Paz, diverso è il discorso per Oumar Solet.

La società nerazzurra sta infatti intensificando i contatti con il difensore dell'Udinese, che può giocare braccetto di destra, di sinistra o centrale a seconda delle esigenze. Piace molto ad Ausilio e questa volta potrebbe essere davvero la volta buona per vederlo a Milano".