Il giornalista Graziano Campi ha commentato a botta calda il 5 a 2 incassato dalla Juventus contro il Galatasaray in Champions League, mettendo nel tritacarne proprio tutti, compreso Spalletti: "Un disastro totale. Non si salvano i giocatori, non si salva il tecnico". Un commento amaro, quello di Campi, a cui lo stesso ha voluto aggiungere: "Col senno del poi, la Juventus doveva giocare il secondo tempo con una difesa a tre, con Kalulu, Gatti e Kelly, rinforzando gli esterni dove la squadra era in difficoltà. Spalletti ha sbagliato: può capitare.

La Juventus non era squadra pronta a vincere la Champions".

Juve, Campi sottolinea: 'Non voglio l'esonero di Spalletti, si prende 5 in pagella col Gala ma non ce l'ho con lui'

Le parole su Spalletti hanno acceso la discussione fra Campi e il pubblico sul web che lo segue, tanto che il giornalista è dovuto correre ai ripari spiegando: "I pasdaran di Spalletti sono ripartiti alla carica. Lo rispiego a quelli che non ho bannato: io non chiedo il suo esonero e non ce l'ho con lui. Oggi si prende 5 in pagella (e a referto), ma non ho problemi con lui. Penso che la sua riconferma sia complicata, ma non lo auspico". Un messaggio rinforzato dallo stesso Campi che ha poi aggiunto: "La conferma o l'esonero di Spalletti mi è indifferente perché i risultati saranno subordinati ai giocatori che arriveranno, non al tecnico in panchina.

Alla domanda: "per te resta?" rispondo: "non sono convinto", ma è un parere che può cambiare e non è un giudizio su di lui".

Campi ha infine concluso, rispondendo a un utente che lo incalzava in merito ai presunti errori di Spalletti, scrivendo: "Col Galatasaray ha continuato a giocare a viso aperto una partita che andava gestita meglio. Se Cambiaso fatica 1vs1 contro un'ala forte, non lasci Cabal nella stessa condizione. Devi adattare tatticamente la partita. Poi magari perdi lo stesso, è un mio parere".

I tifosi rispondono a Campi

Le parole di Campi, come già accennato, hanno acceso la discussione fra i tifosi sul web: "Ma non si può cambiare allenatore ogni 3x2. Sono altri i problemi. Prima di tutto si deve rinnovare subito Spalletti e poi con suoi input andare su giocatori forti, ma veramente forti e soprattutto funzionali" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Secondo me si parla sempre troppo di Spalletti in generale e mai del disastro Comolli. La colpa è la sua, è lui che dovrebbe pagare".