La Juventus si avvicina alla prossima sfida di campionato contro il Como con attenzione e concentrazione. Dopo settimane intense e cariche di impegni, la squadra bianconera sta cercando di ritrovare energie fisiche e mentali in vista di un match che, sulla carta, potrebbe sembrare abbordabile ma che nasconde diverse insidie. In questo momento della stagione ogni dettaglio può fare la differenza e lo staff tecnico sta monitorando con grande attenzione le condizioni dei singoli. Le notizie più incoraggianti arrivano da Gleison Bremer. Il difensore brasiliano si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’ultimo fastidio accusato e i controlli hanno dato esito negativo: non è stata evidenziata alcuna lesione.

Bremer in dubbio per il Como

Un sospiro di sollievo per l’ambiente juventino, che considera Bremer un punto di riferimento imprescindibile per la retroguardia. Il centrale verrà comunque valutato giorno dopo giorno, con prudenza, per evitare qualsiasi rischio di ricaduta. La sua eventuale presenza contro il Como resta dunque possibile, ma lo staff medico preferisce non forzare i tempi.

Situazione differente invece per Jonathan David, che ha lavorato a parte durante l’ultima seduta. L’attaccante non è ancora al meglio della condizione e anche per lui si procederà con una valutazione quotidiana. La Juventus spera di poter contare sul suo contributo offensivo, ma la priorità resta quella di recuperarlo pienamente senza affrettare il rientro.

Il tecnico bianconero, nel frattempo, continua a preparare la gara contro il Como studiando soluzioni alternative e possibili rotazioni. L’obiettivo è arrivare al match con la miglior condizione possibile, sia dal punto di vista fisico che mentale. La sfida si avvicina e la Juventus vuole farsi trovare pronta, consapevole che ogni punto può pesare in maniera decisiva nella corsa ai propri obiettivi stagionali.

Contro il Como emergenza difesa

La Juventus si avvicina alla gara contro il Como con una situazione complicata nel reparto arretrato. Le ultime notizie dall’infermeria non consentono grandi certezze e lo staff tecnico è costretto a valutare soluzioni alternative per ridisegnare la linea difensiva.

Tra acciacchi, squalifiche e condizioni non ottimali, la coperta appare decisamente corta. Il nodo principale riguarda Gleison Bremer, che resta in dubbio nonostante gli esami abbiano escluso problemi gravi. Il brasiliano difficilmente verrà rischiato dal primo minuto.

Out per squalifica Pierre Kalulu, mentre altre defezioni sulle corsie riducono ulteriormente le opzioni. In questo scenario Luciano Spalletti potrebbe optare per un assetto più prudente, valutando anche un cambio modulo per garantire maggiore copertura. Una delle soluzioni porta all’arretramento di Teun Koopmeiners, che grazie alla sua intelligenza tattica potrebbe agire da centrale aggiunto in una difesa a tre. Sulla destra, invece, dovrebbe trovare spazio Federico Gatti, chiamato a dare solidità e aggressività nei duelli.

Non si escludono adattamenti con altri giocatori impiegati in ruoli diversi dal solito, puntando su disciplina tattica e attenzione ai dettagli. Sarà fondamentale anche il lavoro dei centrocampisti in fase di non possesso, chiamati a dare una mano alla retroguardia. La sfida contro il Como diventa così un banco di prova importante per testare solidità e capacità di reagire alle difficoltà.