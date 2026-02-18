"Umiliazione, è questa la parola che deve inevitabilmente essere accostata alla prova della Juventus a Istanbul contro Galatasaray" cosi Fabio Ravezzani ha commentato il 5 a 2 incassato dalla vecchia signora nel match europeo giocato ieri. Il giornalista ha proseguito dicendo: "Cinque gol sono sempre qualcosa di indigeribile, ne sa qualcosa anche l'Inter che ha fatto una grande Champions League, poi perde 5-0 contro il PSG soltanto la cinquina presa in faccia.

Ecco, per la Juventus vale altrettanto, perché si può perdere in tanti modi, ma prendere cinque gol è qualcosa che è ingiustificabile per una squadra che ha il valore, i calciatori, le ambizioni e la tradizione della Juventus.

È stato un tracollo totale, un collasso che probabilmente è stato anche causato da una certa voglia di celebrare risultati negativi. Una cosa che non fa parte della storia di questo club".

Ravezzani: 'Il motto della Juve sta diventando 'l'unica cosa che conta è il bel gioco'

Ravezani ha poi aggiunto: "Una volta in maniera un po' provocatoria avevo detto "La Juventus sta passando dal vincere è l'unica cosa che conta" a "il giocare bene è l'unica cosa che conta", una scelta molto molto pericolosa. Perché con l'Inter la scusa era aver giocato in 10, contro l'Atalanta in coppa Italia ho sentito gente beatificare un primo tempo in cui la squadra aveva giocato bene. Eppure quella partita è finita 3 a 0 per i bergamaschi, con conseguente eliminazione dei bianconeri dalla coppa nazionale

Il giornalista ha concluso dicendo: "Quindi bisogna dire che la Juventus deve ritrovare certi suoi valori, che non sono quelli di essere una squadra sparagnina che vince soltanto di corto muso, magari rinunciando ad attaccare, ma di una formazione che deve chiedersi costantemente in cosa ha sbagliato, in cosa deve cambiare e dove deve migliorare, specie quando non arrivato risultato contro squadre medio-piccole.

Ci sono gli esempi del Lecce o il pareggio contro la Lazio ad avvalorare questa tesi e in tutto ciò vedo anche Spalletti responsabile".

I tifosi rispondono a Ravezzani

Le parole di Ravezzani hanno catturato l'attenzione del web: "Il secondo tempo della Juve è stata una delle scene più imbarazzanti della storia del calcio italiano. Il grande calcio europeo non è materia per Spalletti" scrive un utente su Youtube. Un altro taglia corto sottolineando: "Nello sport conta vincere. giocare bene non serve a nulla".