La Juventus ha individuato il rinforzo giusto per completareil reparto offensivo e garantire a Kenan Yildiz un’alternativa di qualità. Come rivelato da Fabrizio Romano, tramite X, il club bianconero ha chiuso per l’arrivo di Jeremie Boga, esterno offensivo che conosce molto bene la Serie A e che è pronto a tornare protagonista in Italia: “La Juventus raggiunge l’accordo verbale per ingaggiare Jeremie Boga”. Un’operazione che conferma la volontà della dirigenza di aggiungere soluzioni offensive funzionali e già pronte, senza stravolgere gli equilibri della rosa ma aumentando il tasso tecnico a disposizione dell’allenatore.

Boga torna in Serie A, i dettagli dell’operazione

L’esperto di mercato ha poi fornito ulteriori dettagli sull’accordo raggiunto tra la Juventus e l’OGC Nizza, proprietario del cartellino del giocatore: “Accordo raggiunto in prestito con clausola di riscatto dall’OGC Nizza”. Una formula che consente ai bianconeri di valutare Boga nel corso dei prossimi mesi, con la possibilità di renderlo un acquisto definitivo qualora il rendimento fosse in linea con le aspettative. La Juventus ha apprezzato non solo le qualità tecniche del classe 1997, ma anche la sua capacità di adattarsi rapidamente al campionato italiano, già dimostrata nelle precedenti esperienze con Sassuolo e Atalanta.

Romano ha inoltre svelato le tempistiche dell’operazione, che si è rapidamente avviata verso la fase conclusiva: “Boga arriverà oggi a Torino per le visite mediche e la firma del contratto, se i documenti saranno approvati.

Boga, torna in Italia”. Un rientro che rappresenta una grande occasione per il giocatore, desideroso di rilanciarsi in un contesto ambizioso come quello bianconero. Boga sarà il vice di Kenan Yildiz, ma non è escluso che possa ritagliarsi spazio anche insieme al talento turco, offrendo soluzioni tattiche diverse grazie alla sua duttilità offensiva.

Kolo Muani e Holm, il mercato bianconero resta vivo

Nel frattempo, la Juventus non molla la pista che porta a Randal Kolo Muani. I bianconeri continuano a lavorare sottotraccia per cercare di sbloccare una situazione complessa, nella speranza di convincere il Tottenham a rinunciare al prestito del giocatore. I contatti con il Paris Saint-Germain sono già stati avviati e il club francese si è mostrato disponibile a rimandare l’attaccante a Torino, ma tutto dipende dalla posizione degli Spurs, che al momento non hanno ancora aperto a questa possibilità.

La Juventus resta fiduciosa e pronta a sfruttare eventuali spiragli negli ultimi giorni di mercato.

Parallelamente, si continua a lavorare anche sull’asse con il Bologna per Emil Holm. In questo caso, però, l’operazione è strettamente legata al futuro di Joao Mario. Il club rossoblù è interessato al portoghese, ma serve il suo sì definitivo al trasferimento per sbloccare l’arrivo di Holm a Torino. La palla è ora nelle mani del giocatore, chiamato a decidere se accettare o meno la destinazione. La Juventus resta in attesa, consapevole che le prossime ore potrebbero essere decisive per completare ulteriormente la rosa.