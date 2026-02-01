Siamo entrati nel rettilineo finale del calciomercato invernale, mentre il campionato va avanti con stadi pieni. Restano le ultime due giornate piene di affari, telefonate frenetiche, trattative che possono sbloccarsi da un momento all’altro e colpi preparati in silenzio pronti a esplodere sul filo di lana. Domani sera, 2 febbraio, alle ore 20, la sessione invernale chiuderà definitivamente i battenti: da quel momento niente più correttivi, niente più occasioni last minute. È adesso che si decidono le mosse che possono cambiare il volto di una stagione.

Calciomercato live: 1 febbraio