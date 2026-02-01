Siamo entrati nel rettilineo finale del calciomercato invernale, mentre il campionato va avanti con stadi pieni. Restano le ultime due giornate piene di affari, telefonate frenetiche, trattative che possono sbloccarsi da un momento all’altro e colpi preparati in silenzio pronti a esplodere sul filo di lana. Domani sera, 2 febbraio, alle ore 20, la sessione invernale chiuderà definitivamente i battenti: da quel momento niente più correttivi, niente più occasioni last minute. È adesso che si decidono le mosse che possono cambiare il volto di una stagione.
Calciomercato live: 1 febbraio
- Bologna, contatti serrati per Noslin
- Trapani, accordo raggiunto per l’approdo in prestito secco di Gabriele Morelli dal Foggia.
- Trento, formalizzata la partenza in prestito di Sheriff Kassama direzione Juve Stabia.
- Trapani, definito l’ingaggio di Alessandro Vimercati, che arriva in prestito dal Sudtirol.
- Renate, operazione chiusa per l’acquisizione a titolo definitivo di Riccardo De Zen dal Cittadella.
- Juventus Next Gen, dialoghi costanti con la Juve Stabia per il futuro di Okoro.
- Novara, riflettori puntati su Francesco Cerretelli, centrocampista classe 2000 del Campobasso.
- UFFICIALE! Union Brescia, annunciato ufficialmente l’innesto di Mallamo.
- Sorrento, trattativa in corso con il Giugliano per uno scambio: Pasquale Riccardi verso la squadra di Di Napoli, Giuseppe D’Agostino in arrivo in rossonero.
- Caos Lazio: Romagnoli firma per la cessione ma il contrattto non viene depositato in tempo e resterá in biancoceleste
- Cosenza, confermato l’arrivo di Vannucchi.
- Cittadella, operazione definita per Riccardo Stronati, in arrivo dal Crotone.
© RIPRODUZIONE VIETATA