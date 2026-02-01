La Juventus continua a lavorare con determinazione sul fronte offensivo e non ha alcuna intenzione di abbandonare la pista che porta a Randal Kolo Muani. Il nome dell’attaccante francese resta in cima alla lista dei desideri bianconeri, nonostante le difficoltà legate alla sua attuale situazione contrattuale. A confermare il pressing della società è stato Alfredo Pedullà, che tramite X ha fatto il punto sui contatti in corso: “Kolo Muani: oggi c’è stato un contatto tra Juventus e PSG”. Adesso, però, tutto dipende dal Tottenham dove Kolo Muani è in prestito e dunque sembra essere una corsa contro il tempo.

La Juve insiste per Kolo Muani

Il dialogo tra la Juventus e il Paris Saint-Germain rappresenta un passaggio fondamentale nella strategia bianconera. Il club francese, proprietario del cartellino del giocatore, non sembra intenzionato a ostacolare un’eventuale uscita dell’attaccante, aprendo così uno spiraglio importante per la dirigenza juventina. Sempre secondo Pedullà, infatti, da Parigi sarebbero arrivate indicazioni piuttosto chiare sulla disponibilità a trattare: “Il club francese ha garantito che non ci sarebbero problemi di formula e che l’attaccante verrebbe liberato senza problemi”.

Un aspetto tutt’altro che secondario riguarda la volontà del calciatore. Kolo Muani, attualmente al Tottenham in prestito secco, non avrebbe mai nascosto il desiderio di tornare a vestire la maglia bianconera.

La sua priorità sarebbe quella di rientrare a Torino e rilanciarsi in un ambiente che conosce e dove si è trovato bene. Anche su questo punto, l’esperto di mercato è stato molto chiaro, sottolineando la posizione del giocatore e le intenzioni della Juventus: “Kolo Muani vuole tornare, la Juventus ci proverà fino all’ultimo con il Tottenham. I nomi proposti per l’attacco sono alternativi (alcuni non da Juve)”.

La Juve, dunque, non molla e continuerà il forcing fino alla fine, consapevole che l’operazione resta complessa ma non impossibile. La dirigenza valuta anche soluzioni alternative, ma Kolo Muani resta il profilo preferito per rinforzare il reparto offensivo e garantire a Spalletti un attaccante con caratteristiche precise: velocità, profondità e capacità di incidere negli spazi.

Capitolo Holm: l’incastro con il Bologna

Parallelamente al dossier Kolo Muani, la Juventus porta avanti anche la trattativa con il Bologna per Emil Holm. In questo caso, il nodo principale dell’operazione è rappresentato da Joao Mario, che potrebbe compiere il percorso inverso e trasferirsi in rossoblù. I bianconeri hanno già trovato un accordo con Holm e ora attendono di capire la decisione del laterale portoghese.

Se Joao Mario dovesse accettare la destinazione, l’operazione potrebbe chiudersi sulla base di uno scambio di prestiti, soluzione che faciliterebbe l’intesa tra i due club. In caso contrario, resta da capire se il Bologna sarà comunque disposto a privarsi di Holm o se la trattativa subirà una brusca frenata.

In ogni caso, Luciano Spalletti guarda con interesse all’evoluzione della situazione. Il tecnico spera di poter contare presto su un esterno destro in più, così da poter gestire meglio le rotazioni e concedere un po’ di respiro a Kalulu, spesso chiamato agli straordinari. Il mercato della Juventus, tra attacco e corsie laterali, resta dunque in pieno fermento.